Jaume Puig (GVC Gaesco): "Las condiciones son especialmente favorables para la Renta Variable"

Jaume Puig, CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión y GVC Gaesco Pensiones, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Aunque sea un clásico, siempre recomendaría empezar con “The Intelligent Investor” de Benjamin Graham. A nivel más avanzado, lo complementaría con dos libros más: “Popularity: A Bridge between Classical and Behavioral Finance”, de Roger Ibbotson y otros autores, así como “Modern Investment Management: An Equilibrium Approach” de Bob Litterman.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

Subir. Por una parte, existe una gran demanda pospandémica, especialmente en lo que a servicios se refiere. Adicionalmente, las bajas tasas de paro a nivel del conjunto de países desarrollados posibilitan que las familias puedan financiar esa demanda. Por otra parte, los márgenes empresariales son muy elevados, tanto por que las empresas están operando con una mayor normalidad operativa en 2023 que en 2022, como por la política de precios conservadora que siguen manteniendo. Finalmente, por las favorables valoraciones empresariales que, salvo en algún segmento muy particular como la tecnología, son aún bajas y tienen margen de subida.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

En Europa, mientras persista el ciclo “value” que se inició el 9 de noviembre de 2020, con la presentación de la primera de las vacunas contra la Covid-19, la de Pfizer, y que no ha terminado aún. Podrían quedarle, perfectamente, un par de años más aún. La composición de las bolsas europeas es más “value” que las norteamericanas.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Las condiciones son especialmente favorables para la Renta Variable, que constituye el mejor antídoto contra la inflación, especialmente en su segmento “Value”. La Renta Fija, en cambio, tiene actualmente una volatilidad muy superior a la histórica, lo cual indica que está buscando su equilibro. Para considerar la inversión en renta fija a largo plazo deberían cumplirse dos requisitos: (1) que su volatilidad se normalizara, y (2) que la curva de tipos tuviera una pendiente positiva. Ello podría tardar en suceder, tal vez no ocurra hasta 2025, cuando queden definidos los “terminal rates” de bajada.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Me cuesta seleccionar sólo uno, dado que hay muchos. Me encantan los modelos de negocio de la austríaca DO&CO, de la alemana Sixt o de la francesa Trigano.

¿Un gestor al que admiras?

Mark Mobius, el gestor responsable de los mercados emergentes de Templeton durante casi tres décadas.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Inversor en valor.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Diferenciaría entre la actividad de las tecnológicas, que seguirá creciendo, del comportamiento de las acciones tecnológicas, que ya no se volverán a beneficiar de los tipos reales negativos que han existido en la última década y que les dieron un recorrido poco justificable.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Siempre análisis fundamental. Nunca utilizo el análisis técnico.

¿Value o Growth?

Ante la dicotomia entre “Value” o “Growth”, siempre “Value”. No me gusta el componente de “trend follower” o de seguidor de tendencias muy asociado al “Growth”, ni el componente tipo “cuento de la lechera” que muchas acciones “Growth” incorporan, ni tampoco su habitual confusión con el factor “Quality”, que no es cierta. Me gusta adquirir buenas empresas, pero a precios razonables, idealmente en lo que sería un concepto inversor más tipo GARP (Growth at Reasonable Prices), o crecimiento a precios razonables.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Ha habido muchos, pero destacaría quizás el de “flows follows performance”, esto es, el de ser conocedor que los flujos de dinero van detrás de las rentabilidades, y no delante. Advierte al inversor de que existen muchos inversores que invierten “con el retrovisor”, de lo cual hay que ser conocedor, justamente para evitarlo.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Ryanair, gana unos 10 euros de beneficio netos de impuestos por pasajero transportado. Cuando lleva hoy a 180 millones de pasajeros al año gana 1.800 millones de euros, cuando lleve en los próximos años a 300 millones de pasajeros al año, ganará 3.000 millones de euros.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

No aceptar la OPA de exclusión de Amadeus IT Group en mayo del 2005. Al no hacerlo, porque consideraba que el precio ofrecido era muy inferior al valor real, en lo que era un acto de defensa integral de nuestros partícipes, nos quedamos con una acción no cotizada en fondos que únicamente podían invertir en acciones cotizadas.

Afortunadamente, nuestros cálculos salieron bien, y si bien renunciamos a los 7,35 euros por acción que ofrecían en la oferta, percibimos dos grandes dividendos en noviembre del 2006 y en abril del 2007 por un importe conjunto de 6,92 euros por acción. Luego al cabo de menos de dos años de la OPA, habíamos percibido un dividendo por el 94,2% del precio de la oferta, y aún teníamos las acciones. Acabamos percibiendo, en total, 15,48 euros por acción, los últimos de los cuales los percibimos en Julio de 2011. Salió bien, pero hoy no sé si volvería a arriesgarme.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Con caminatas de contenido histórico. Dedico varias horas a la semana a caminar a la búsqueda de evidencias históricas que están reflejadas en las piedras, pero que casi nunca están señalizadas para el público en general. Soy un gran conocedor, por ejemplo, de la Ciutat Vella de Barcelona. Empecé sólo, y ahora ya somos un grupo de amigos.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que tenga su propio criterio, siempre muy bien justificado, y que tenga el temple suficiente como para mantenerlo en el tiempo.

¿Es momento de invertir en España?

Siempre lo es, y más en un momento como el actual favorable a la inversión “value”, dado que es el tipo de empresa que más predomina en España. Habitualmente, entre un 3% y un 5% de mis inversiones están en España.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

No la compraría, esperaría al menos un par de años para comprarla, hasta saber dónde se estabiliza finalmente la curva de tipos de interés. La subida de los tipos de interés de largo plazo fuerza el descenso de las valoraciones de las casas y de otros tipos de inmuebles, dado que disminuye el valor de sus flujos futuros. La subida de las rentas de alquiler supone, contrariamente a lo que comúnmente se pueda pensar, únicamente una compensación parcial de la merma total del valor del inmueble.