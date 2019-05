Algunos de los principales expertos en el mundo de la inversión colectiva en España no dudan en afear a las grandes entidades financieras cómo 'exprimen' a los clientes, especialmente en materia de planes de pensiones. Fernando Luque, senior financial editor en Morningstar, recuerda que “el regulador ha bajado los gastos de los planes porque, si no, las entidades no lo hubieran hecho”.