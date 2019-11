El fondo bandera de Paramés logra su primer rating Morningstar, pero solo una estrella

El buque insignia de Paramés, el Cobas Selección, ya tiene su primer rating. Pero no es bueno. Morningstar, la firma independiente de análisis de fondos más importante del mundo, ha empezado a calificar el primer fondo que montó el ‘Warren Buffett español’ tras ponerse por su cuenta, el cual acaba de cumplir su tercer aniversario. El rating otorgado es una sola estrella de cinco posibles, lo que ilustra el ‘bajo estado de forma’ del gestor español desde 2018.

La traducción de por ahora la única estrella de Paramés es que el Cobas Selección está entre el 10% de los peores fondos de su categoría, que es la renta variable global de capitalización flexible. A tres años de forma anualizada, pierde un -6,50%, según Morningstar. En 2018, cedió un -29,6%, aunque en 2019, sube un 2,2%.

El rating de estrellas de Morningstar tiene carácter cuantitativo. Mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría, utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses o tres años. El 10% de los mejores fondos recibe cinco estrellas; el 22,5% siguiente, cuatro estrellas; el 35% siguiente, tres estrellas; el 22,5% siguiente, dos estrellas, y el último 10%, una sola estrella.

Paramés está a la cola. El máximo del Cobas Selección se produjo a finales de enero de 2018, cuando llegó a acumular un 14,5%. Pero la cartera internacional entró en declive en octubre de ese mismo año y todavía no ha levantado cabeza.

No obstante, en el entorno de Cobas están tranquilos. El rating de una estrella “es respetable, pero va en contra de nuestra filosofía de inversión”, señala un portavoz. En la boutique entienden que, para poder valorar la gestión a largo plazo, tienen que pasar, como mínimo, cinco años y no tres. “Es una máxima que hemos mantenido siempre” y, además, este portavoz recuerda que el rating cuantitativo de Morningstar no tiene en cuenta el histórico del gestor, solamente el producto, por lo que se queda al margen su exitosa trayectoria en Bestinver hasta 2014.

Fruto de los malos resultados, Crèdit Andorrà le retiró la semana pasada a Paramés su histórico mandato de la sicav Crediinvest European Value, con casi 300 millones de euros en activos bajo gestión.

BESTINVER Y MAGALLANES GOLEAN A COBAS Y AZVALOR

Entre sus fondos competidores más directos, los que tienen más estrellas Morningstar son el Bestinfond y el Bestinver Internacional, cuatro en cada caso, y el Magallanes European Equity, con tres. Al Azvalor Internacional, sin embargo, le ocurre lo mismo que al Cobas Selección, que no pasa de una estrella y está entre el 10% peor.

Precisamente, en la carta a inversores que Azvalor ha enviado esta semana, su codirector de Inversiones y socio fundador, Fernando Bernad, hacía autocrítica: “Los resultados no responden todavía a nuestras expectativas”. Paramés también había entonado el 'mea culpa' en verano, cuando pidió “paciencia” a los inversores de sus fondos internacionales.

Un importante inversor privado español reconoce que, en ciertos círculos, los clientes ya afirman que han abandonado los fondos de Cobas y Azvalor o están próximos a hacerlo para pasar por la “caja de las minusvalías fiscales”. En su caso concreto, mantendrá solo los planes de pensiones, y los fondos los hará líquidos en cuanto tenga una necesidad personal apremiante. En cuanto a Paramés, recuerda como, tras un 2008 “nefasto” en Bestinver (con una caída del -42,1%), en 2009 consiguió sacar un 60,2% en el Bestinfond. “Pero, en Cobas, los años nefastos parecen sucederse uno tras otro y la promesa de que algún día mejorará, no sabemos cuándo se hará realidad”, critica este inversor.