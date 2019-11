Paramés pierde el histórico mandato de Crèdit Andorrà tras los malos resultados

La relación de Francisco García Paramés con Crèdit Andorrà cambia de términos. Según un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Bolsamanía, Cobas dejará de asesorar la sicav Crediinvest European Value tras los malos resultados que ha cosechado Paramés desde octubre de 2018, un producto que “en adelante será gestionado íntegramente por el grupo Crèdit Andorrà”, aunque el banco andorrano “comercializará la gama completa de IIC que Cobas gestiona en Luxemburgo, confiando en su orientación value”.

La justificación de esta decisión está, según el comunicado, en “optimizar la gestión de las IIC propias de Crèdit Andorrà, y diversificar la capacidad de inversión para sus clientes”. No obstante, “ambas entidades continúan colaborando estrechamente, con el foco puesto, como siempre, en ofrecer el mejor servicio y productos a todos los clientes, incluidos los de Crèdit Andorrà, interesados en una gestión de valor”.

La sicav tiene más de 290 millones de euros en activos bajo gestión, según Morningstar. Este año, la sicav sube un 1,2%, pero en 2018 perdió un -37,3%, afectada especialmente por la caída de Aryzta, una de las principales posiciones de Paramés en su cartera internacional.

Fue creada en enero de 2004 y Paramés la ha gestionado en gran parte de su trayectoria. Primero en Bestinver y, desde la primavera de 2017, en Cobas. Entre medias, la sicav fue administrada temporalmente por Azvalor, donde están los ex compañeros de Paramés en la boutique de Acciona, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuando se pensó que el ‘Warren Buffett español’ recalaría en su proyecto. Cuando, finalmente, montó su propia gestora, la sicav se fue con él.

PARAMÉS PIERDE ANDORRA, PERO MANTIENE NORGES BANK Y AZIMUT

Según fuentes del entorno de Cobas, Crediinvest European Value no era una réplica exacta de sus fondos internacionales y, de hecho, está centrada en Europa. El banco andorrano habría comercializado la sicav entre una buena parte de clientes que no entienden totalmente el 'value' y, cuando el mercado cae con fuerza como el año pasado, cunde el nerviosismo, no saben qué hacer y retiran sus posiciones en vez de comprar más. El equipo de Paramés asesoraba el vehículo y casi la totalidad de las recomendaciones eran implementadas por Crèdit Andorrà, que, no obstante, ha decidido quitarle el mandato a Cobas tras sus malos resultados recientes.

A partir de ahora, los clientes del banco andorrano que quieran invertir con el gurú español del ‘value investing’, podrán hacerlo directamente en sus fondos luxemburgueses, que serán comercializados por Crèdit Andorrà. Por su parte, Cobas sigue manteniendo los mandatos de Norges Bank y Azimut.