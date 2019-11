Javier Marín (Self Bank) ficha a Manel Badía (Santander) como responsable en Cataluña

Importante movimiento de Javier Marín para que Self Bank Banca Privada crezca en Cataluña, la segunda región más importante de España para el negocio de las grandes fortunas. Ha fichado como responsable en la zona a Manel Badía, un histórico del sector financiero con casi cuatro décadas de experiencia a sus espaldas y una larga trayectoria en el grupo Santander.

Badía ha pasado 23 años en el grupo que hoy dirige Ana Botín. En una primera etapa, fue asesor sénior de finanzas corporativas en Banco Santander de Negocios. En su segunda etapa, ha sido director en Banif y Santander Private Banking, marca heredera de la anterior. Entre medias, fue ejecutivo sénior en la andorrana Meriden, también en finanzas corporativas, así como director de operaciones y trading online en Bankpyme, entidad que años más tarde fue comprada por CaixaBank.

Aunque Marín ha incorporado ya a varias decenas de banqueros privados sénior para su nuevo proyecto de asesoramiento, el fichaje de Badía cobra especial relevancia porque tiene el mandato de captar a los financieros con mayores carteras de Cataluña para Self Bank. Según una fuente conocedora del proyecto de Marín en la región, el banco español -propiedad del capital riesgo Warburg Pincus y del propio Marín- optará por ahora por el crecimiento orgánico en Cataluña, tras haber intentado sin éxito la adquisición de, al menos, varias entidades independientes locales.

Marín ya hizo este mismo movimiento para Andalucía en abril de este año, cuando incorporó a Manuel Salvador como director para la región del sur, también un ex Banif y Santander, como adelantó Bolsamanía.

EL NUEVO SELF BANK

Marín ha decidido conservar la histórica marca Self Bank con la que el banco se dio a conocer en España en el año 2000, aunque para los clientes que son asesorados ha puesto en marcha la unidad Self Bank Banca Privada, de donde cuelgan todos los banqueros privados que se han incorporado en los últimos meses, en gran medida del antiguo Banif y de Santander, pero también de Bankinter, Deutsche Bank, BBVA, CaixaBank, Edmond de Rothschild o Tressis, entre otras entidades. Los clientes objetivo tienen un patrimonio superior a los 500.000 euros, y se les atiende en la nueva oficina VIP -calle Serrano, 28- que ha montado junto a su nuevo cuartel general -calle Goya, 11- en torno a la Plaza de Colón, en el corazón del distrito financiero de Madrid.

El ex consejero delegado de Santander se ha rodeado de importantes figuras en el consejo de administración de Self Bank. Su fichaje estrella es Miguel Temboury, quien fuera número dos de Luis de Guindos cuando este ocupó el cargo de Ministro de Economía con Mariano Rajoy. Temboury es vocal independiente, como William Connelly, un ex ING, y David Bellamy, ex St. James’s Place. La parte dominical, procedentes de Warburg Pincus, la conforman Jacques Aigrain (presidente), Daniel Zilbermann, Peter Demming y Nevio Duci.

Mientras, en el equipo directivo destacan los nombres de José Salgado, director general de Clientes; Luis Moreno, director general de Marketing y Comunicación; Carlos Pérez Parada, director general de Inversiones y Productos, y Fernando Egido, director general de Estrategia Digital, Tecnología y Operaciones.