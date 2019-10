Javier Marín ficha a Miguel Temboury, ex dos de Guindos, para el consejo de Self Bank

Javier Marín ha cerrado el consejo de administración del ‘nuevo’ Self Bank con un fichaje estrella: Miguel Temboury, el que fuera número dos de Luis de Guindos cuando este ocupó el cargo de Ministro de Economía en el gobierno de Mariano Rajoy. Será vocal independiente junto a otros dos banqueros de renombre internacional, ex de ING y de St. James’s Place.

El consejero delegado de Self Bank quiere sacar músculo en el reestreno del banco y se ha rodeado de profesionales españoles e internacionales con un alto perfil político y bancario. En el caso de Temboury (en el centro de la fotografía), uno de sus fichajes de relumbrón, fue uno de los artífices de la reestructuración bancaria en España tras la crisis. Fue subsecretario de Economía y Competitividad, miembro de la junta rectora del FROB y consejero de la SEPI. En la actualidad, es senior advisor en Barclays y consejero independiente en Aedas Homes, y en el pasado también fue socio del despacho de abogados Pérez-Llorca, entre otros cargos.

Los otros dos vocales independientes son William Connelly (a la izquierda), un ex ING, y David Bellamy (a la derecha), ex St. James’s Place. Connelly fue consejero delegado de ING Real Estate, responsable del área de Banca Corporativa e Instituciones Financieras de ING y tuvo diferentes cargos en el área de banca corporativa de Baring Brothers y The Chase Manhattan Bank. Hoy es el presidente del consejo de supervisión y del comité de nombramientos de Aegon, así como consejero del grupo Société Générale. Por su parte, Bellamy fue uno de los fundadores de St. James’s Place y su consejero delegado, uno de los bancos privados más exclusivos del Reino Unido.

Consejeros independientes de Self Bank Self Bank Banca Privada

El consejo lo completan cuatro financieros procedentes de Warburg Pincus, para la parte dominical. Jacques Aigrain es el presidente de Self Bank y asesor sénior del capital riesgo, como adelantó Expansión. Los otros tres vocales dominicales por parte de Warburg Pincus son Daniel Zilbermann, managing director y responsable de Europa; Peter Demming, managing director, y Nevio Duci, vice president.

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

Mientras, la segunda línea del equipo directivo de Marín también está conformada, con dos ex Santander y un ex Andbank entre ellos. José Salgado es el director general de Clientes. Antes fue subdirector general del Santander y su responsable de Banca Privada Global, consejero de su filial en Miami (Santander International Bank), vicepresidente de Santander Private Banking Italia, director general en Banif y director comercial en Banco Santander de Negocios. El otro ex Santander es Luis Moreno, nuevo director general de Marketing y Comunicación. Previamente, fue director general de Banca Privada, Gestión de Activos y Seguros en Santander, presidente de Santander Private Banking Italia, consejero del negocio de Miami, director general en Banif y responsable de Tecnología y Operaciones en UBS España.

Carlos Pérez Parada fue nombrado en junio director general de Inversiones y Productos, tras pasar por Andbank Wealth Management y Barclays Wealth Managers Western Europe como consejero delegado en ambos casos, y por JPMorgan Private Bank como director general de Inversiones para EMEA.

El único miembro directivo que se mantiene del antiguo equipo de Self Bank es Fernando Egido, a partir de ahora como director general de Estrategia Digital, Tecnología y Operaciones. Llegó al banco online en 2012 desde Banca Cívica y, en su anterior etapa, fue su director general adjunto, cuando Alberto Navarro lideraba el banco.

La última 'jugada' de Marín ha sido poner patas arribas el sector del 'value investing'. Hace dos semanas anunció que se asocia con uno de los cogestores del patrimonio de César Alierta, expresidente de Telefónica, para lanzar fondos value. Carlos Val-Carreres, hasta la fecha en Lierde Sicav, ha abandonado Augustus Capital, la firma donde se aloja esta sociedad, para gestionar un fondo propio con el apoyo de Self Bank.