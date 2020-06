Los fondos aceleran para ser 'verdes' y aprovechar el punto de inflexión del Covid

La pandemia de Covid-19 está suponiendo un punto de inflexión para los fondos de inversión. Muchas gestoras están aprovechando la coyuntura de crisis para acelerar en sus planes de sostenibilidad y hacer sus productos más 'verdes', sobre todo tras constatar que las inversiones socialmente responsables han caído menos desde marzo y que, en la nueva normalidad, los inversores han abrazado del todo esta filosofía.

Una tendencia al alza en la industria de gestión de activos son los ETF sostenibles. En la última semana, varias gestoras de primera fila han sacado su artillería pesada en este nicho. Amundi, la mayor gestora de fondos de Europa y quien se hizo con Sabadell Asset Management en enero, ha ampliado su oferta de inversión responsable con el lanzamiento de ocho nuevos ETF que replican los índices de renta variable socialmente responsable MSCI ESG. En línea con su ambicioso plan estratégico a tres años que viene desarrollando desde 2018, todos estos nuevos ETF se ofrecen a un precio “competitivo”, según la francesa, con unos gastos corrientes desde el 0,15%.

La nueva serie, con fondos pasivos de bolsa global, europea y estadounidense, comprende cuatro ETF que replican la familia de índices MSCI ESG Universal Select como primera aproximación al mercado ‘verde’; tres ETF que replican los MSCI Leaders Select 5% Issuer Capped, con un enfoque ‘best-in-class’ mediante la selección del 50% de los mejor calificados ESG de cada sector, así como un ETF que replica el MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped. En la actualidad, el área de Amundi ETF, Indexing and Smart Beta, considerada como “estratégica” en el grupo por ser “uno de los principales motores de crecimiento”, tiene más de 112.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Apenas 48 horas después, HSBC Global Asset Management hacía lo propio con una nueva generación de ETF sostenibles sobre mercados desarrollados y emergentes a nivel mundial, regional y nacional. Los tres primeros (Europa, Japón y Estados Unidos) cotizan en la Bolsa de Londres desde esta semana, y se esperan tres lanzamientos adicionales en las próximas semanas, al tiempo que “otras cotizaciones en los principales mercados europeos”. La gestora de HSBC, que tiene 60.000 millones de dólares en estrategias pasivas y 8.000 millones de dólares en estrategias de ETF (más de 60.000 millones de euros en su conjunto, aproximadamente), ha seguido sin embargo un enfoque diferente.

Sus productos replicarán los índices FTSE Russell ESG Low Carbon Select Indices, de reciente creación, que han sido desarrollados y personalizados en colaboración con FTSE Russell. “Además de aspirar a lograr un aumento del 20% en la puntuación ESG, los índices van un paso más allá de la oferta actual de mercado al centrarse en dos áreas de exposición al carbono, con el doble objetivo de obtener una reducción del 50% de las emisiones de carbono y una reducción del 50% en el objetivo de reservas de combustibles fósiles (escogiendo acciones con un menor uso intensivo de reservas, incluidas las compañías de energía alternativa) con respecto al índice de referencia”, explica la firma.

DE LA FÁBRICA AL ‘LOBBY’

Pero no todos los planes de sostenibilidad se ciñen a las gestoras, que son las fábricas de productos. También se están moviendo los principales organismos certificadores de profesionales de la inversión, ya que estos son quienes asesoran al cliente final, quien en última instancia compra los fondos sostenibles. En España, CFA Society Spain, sociedad local miembro de CFA Institute, ha creado un comité de sostenibilidad con reconocidos profesionales de gran experiencia en el área ESG procedentes de firmas como Robeco (Ana Claver, la presidenta de este comité), Santander AM (Cristina Rodríguez Iza y Alberto Estévez), BBVA (Regina Gil Hernández), Bankia AM (Augusto Caro), PwC (Pablo Bascones), Impact Bridge (Iñigo Serrats) y Elona Capital (Juan Elorduy).

“La creación del nuevo comité de sostenibilidad es un paso más en nuestra voluntad para que los criterios ESG alcancen la relevancia necesaria en la toma de decisiones de los profesionales de la inversión”, subraya Enrique Marazuela, presidente de CFA Society Spain. Incluso, uno de los miembros del comité, Estévez, ha sido elegido para formar parte del grupo de trabajo mundial ESG de CFA Institute. Según Claver, la presidenta del comité, se pretende “dar un nuevo paso adelante y ayudar a promover la implantación de la ESG en la industria de la inversión española”.

Fuera de España, los resultados de la sostenibilidad ya son palpables. La gestora escocesa Standard Life Aberdeen ya es "oficialmente neutral" en cuanto al carbono. “Como es de esperar, nuestro primer paso es reducir nuestras emisiones tanto como podamos -y tenemos objetivos a largo plazo para hacerlo- y, luego, compensamos lo que queda”, explica Sandy MacDonald, director de Sostenibilidad. En asociación con ClimateCare, están apoyando un proyecto de compensación acreditado con base en la selva tropical de Gola, en Sierra Leona, durante los próximos tres años, cuyo foco está puesto en la protección de la biodiversidad, la agricultura sostenible y la inversión en escuelas y hospitales. “Hasta ahora, hemos contribuido a compensar 10.000 toneladas de emisiones de carbono (CO2) que se han evitado a través del proyecto, lo que ha permitido proteger 2.108 hectáreas de selva tropical”, subraya la entidad.

En 2018, las emisiones de carbono aumentaron un 2,7% con respecto a 2017, lo que supone el incremento más rápido en siete años. Y, aunque el aumento fue mucho más lento en 2019 en comparación con el año anterior, fue otro año adverso para el clima, ya que las emisiones alcanzaron cifras récord. “Aunque las energías renovables están aumentando rápidamente, es evidente que esto no es suficiente para invertir la tendencia al aumento de las emisiones”, considera la gestora Degroof Petercam Asset Management, que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ha lanzado su primer informe del clima. En este documento, se presta atención a la gestión de riesgos climáticos y a las oportunidades que se presentan a través del apoyo a la transición energética y las nuevas soluciones de financiación, como los bonos verdes. Igualmente, ha creado un comité de profesionales de la inversión para dirigir el proceso de aplicación de estas recomendaciones.

Ya el año pasado, había lanzado una nueva estrategia de inversión de renta fija, temática y centrada en el clima, con un doble objetivo: canalizar las inversiones hacia emisores (corporativos y soberanos) que se comprometan a hacer frente al cambio climático y, al mismo tiempo, crear una cartera de bonos sólida que pueda hacer frente a las diversas condiciones del mercado para los inversores.