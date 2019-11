Beka AM monta un equipo de fondos con fichajes en Metagestión, Abante y Bestinver

Beka AM

Beka Asset Management, la marca que ha heredado Gala Capital para saltar del capital riesgo a la inversión tradicional, ha montado un equipo de fondos con fichajes en Metagestión, sobre todo, pero también en Abante y Bestinver. Ya ha lanzado dos fondos y, próximamente, estrenará un tercero, el que será su buque insignia. Además, está inmersa en la puja final por Novo Banco Gestión.

Son cinco las incorporaciones recientes que ha hecho Beka AM para desarrollar su negocio de fondos tradicionales. Al frente está Fernando Cifuentes, director de Fondos Abiertos, y ex director general de Metagestión, grupo para el que trabajó durante 16 años. El otro ‘alma máter’ es Javier Martín, director de Inversiones de Renta Variable y quien también fuera el responsable de las inversiones durante más de medio año en Metagestión. Martín fue el primero en recalar en Beka AM, en abril de este año.

Los otros tres fichajes de su nuevo equipo de fondos son Francisco Javier Espelosín (analista de renta variable y ex asesor financiero y gestor de fondos en Abante); Lorenzo Macías (trader, ex Metagestión) y Fernando Santos (encargado del departamento de finanzas y operaciones, ex Bestinver).

El grupo de inversión español, liderado por Iñigo González de Luna (presidente y consejero delegado) y Abigail Sánchez del Río, ha heredado la marca de Beka Finance para su gestora de fondos tras hacerse los socios de Gala Capital con un 70% de esta histórica firma, antes en manos de GVC Gaesco.

NUEVO FONDO Y A LA ESPERA DE NOVO BANCO GESTIÓN

En su nueva andadura más allá del capital riesgo y los ‘hedge funds’, ya han lanzado dos fondos tradicionales o abiertos. El primero de ellos, el Beka International Select Equities, aplica la filosofía GARP (crecimiento a un precio razonable, en español) en las bolsas de Europa y Estados Unidos. El segundo, el Beka Optima Global, trata de beneficiarse del crecimiento económico mundial mediante la inversión en bolsa, ponderando las posiciones en función del peso de cada economía en el PIB mundial. Y lo hace a través de ETF, principalmente, pero también con acciones cotizadas.

Antes de fin de año, la boutique estrenará un tercer fondo tradicional, de carácter mixto conservador, con un 75% o un 80% de renta fija y el resto en acciones, según ha podido saber Bolsamanía. Será gestionado entre todos los miembros del equipo, aunque la firma no descarta fichar en un futuro cercano a un director de Inversiones de Renta Fija. Será su buque insignia por el gran potencial de captaciones al que aspira, dado el poco riesgo que, por lo general, asumen los españoles en sus inversiones y el clima reinante de pre-recesión que hay en estos momentos.

El crecimiento de esta nueva división de fondos dependerá en gran medida de si Gala Capital es la vencedora de la subasta por la gestora de Novo Banco, que se resolverá en las próximas semanas. Tressis, Santalucía y Gala son los tres favoritos. Novo Banco Gestión tiene más de 700 millones de euros en activos y también han pujado Arquia Banca, Trea Asset Management y Dunas Capital.