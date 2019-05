La primera gestora española 100% pasiva aspira a 100 millones en un año

La primera gestora española 100% pasiva, Universe Asset Management -fundada el pasado octubre por los socios de Serfiex, como adelantó Bolsamanía-, aspira a tener 100 millones de euros en activos bajo gestión en el plazo de un año. Según sus responsables, intentarán llegar a este volumen de negocio enfocándose, sobre todo, en inversores institucionales como las aseguradoras.

El escaparate de Universe estará formado por cuatro fondos, todos ellos pasivos. Tres de ellos replican ‘la cartera del mercado’, pero no en función de la capitalización, sino en función del PIB. “El mundo siempre va a crecer, no sabemos por dónde, pero hay que estar invertidos en todo el mundo”, señala Rafael García, su presidente. De lo contrario, habría un coste de oportunidad, y más si no se invirtiera en función del PIB. “Si se invierte por PIB, una cartera tendría en torno a un 18% en China, mientras que, por capitalización, China no llegaría ni al 5%, cuando su peso en la economía mundial es mucho mayor”, recuerdan.

Sus fondos ‘de mercado’ son el GDP World Equity (de renta variable), el GDP World Corporate Bonds (de renta fija corporativa) y un tercero que se lanzará previsiblemente en la segunda mitad del año, el GDP World Government Bonds, de renta fija pública.

Según José Diego Alarcón, uno de los socios fundadores, el fondo de bonos públicos lo lanzarán aun estando ahora los tipos al 0%. “Aunque a priori no sea razonable con este entorno de tipos, lo que no te dan de rentabilidad los bonos públicos, te lo dan en seguridad”, justifica.

UN ROBOADVISOR QUE SIMULA LAS DISTINTAS CARTERAS

Un aspecto novedoso de la gestora es que ha puesto en su web a disposición de clientes y no clientes un simulador de roboadvisor para que puedan testear cómo funcionan las distintas combinaciones de estos fondos en cuanto a rentabilidad y volatilidad. No obstante, los responsables de Universe afirman que este roboadvisor por ahora seguirá siendo exclusivamente un simulador y no se convertirá en una herramienta de gestión discrecional de carteras.

Desde que se lanzaron los dos primeros fondos, la gestora ya ha captado sus primeros 20 millones, de los cuales 15 están en el fondo de bonos privados. Aunque su meta es llegar a todo tipo de inversores, de ahí su comisión de gestión tan baja, entre el 0,2% y el 0,3%, el primer público objetivo al que ‘atacarán’ serán aseguradoras, planes de pensiones de empleo y grandes fortunas en family offices.

“Las entidades españolas hemos sido pioneras en comprar fondos pasivos para nuestros clientes en Luxemburgo, Londres, Dublín o París. Pero ya que invertimos en ellos, al menos que se quede el mayor porcentaje posible de comisiones en España”. Esta reivindicación fue el germen de la gama de fondos GDP de Universe. “No es tan difícil invertir de forma indexada por ti mismo y, además, ponérselo en bandeja al cliente con el beneficio fiscal de los fondos españoles”, a juicio de García.

DEL ARTE DE LOS VALUE A LAS MATEMÁTICAS ANTIRIESGO

El cuarto fondo es el DoR Best Managers, e invierte en los fondos de Bestinver, Cobas, Azvalor y Magallanes, así como en “otras promesas value de España” y también en gestores value extranjeros que invierten en China. Pero desde Universe les aplican a todos estos subfondos un modelo matemático denominado Dynamic Optimal Risk (DoR), que repondera dinámicamente los pesos entre los activos ajustándolos al nivel de riesgo que maximiza la rentabilidad final.

“Los gestores value ponen el arte, nosotros ponemos la industria”, asevera Alarcón. Según sus prospecciones previas, con los grandes value españoles como Paramés, Bestinver o Azvalor, un inversor puede tener mucha exposición a Europa o Estados Unidos, pero muy poca a Asia u otras regiones del mundo, y es lo que se intenta ‘corregir’ desde Universe.