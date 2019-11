360 CorA aspira a 1.500 millones en tres años tras reconvertirse a gestora

La recientemente reconvertida a gestora 360 CorA aspira a un negocio de 1.500 millones de euros en los próximos dos a tres años. Parte de los 1.100 millones y sus socios consideran que esta cifra se puede alcanzar “de forma reactiva y sin dificultad”. En su nueva etapa, lanzarán un fondo alternativo, incorporarán agentes y harán gestión discrecional de carteras, “la figura de inversión ganadora de MiFID II”.

La firma, cuya pata de gestión está liderada hoy por Emilio Viudes y Pablo Uriarte, nació en 2007 como una empresa de consultoría financiera. En 2008, se transformó en EAFI para dar asesoramiento financiero independiente y, en 2013, Uriarte y su equipo de Credit Suisse se asociaron con los fundadores iniciales para darle mayor escala al proyecto. En ese momento, a los 125 millones de origen, se sumaron otros 125 millones, y los otros 850 millones restantes hasta la actualidad se han conseguido de forma orgánica.

En estos momentos, 26 profesionales trabajan en 360 CorA, de los cuales una veintena están en la parte de gestión de fondos y sicav, asesoramiento financiero y gestión discrecional de carteras, y el resto desarrolla el negocio inmobiliario, donde también hay arquitectos e ingenieros. Su gestión del ‘real estate’ toma forma en la socimi Vitrubio, que cotiza desde 2016 y tiene más de 400 accionistas sin grupos de control. Uno de sus principales activos está en Mercamadrid.

Sus socios echan la vista atrás y reconocen que “cuanto peor era la crisis, mejor nos iba a nosotros”. “El asesoramiento independiente es uno de los pocos negocios financieros que ha ido bien durante la crisis”, subraya Viudes. El grueso de sus clientes tiene un patrimonio entre el millón de euros y los cuatro millones, aunque también cuentan con 50 clientes por debajo del millón, así como siete clientes por encima de los 100 millones. En total, dan servicio a 500 grupos familiares y asesoran 15 instituciones de inversión colectiva (IIC), entre ellas sicav, planes de pensiones y fondos de capital riesgo. En los próximos meses, todas estas IIC pasarán a estar gestionadas por la propia firma, provenientes de entidades como Santander, Andbank, Edmond de Rothschild, Sabadell Urquijo, Bankinter, UBS o la propia Credit Suisse.

Según 360 CorA, “no queremos competir en el modelo de gestoras de producto como Bestinver o Magallanes, sino más bien en el modelo de gestoras con asesoramiento como Alantra WM, atl Capital u Orienta Capital”. Sin embargo, a corto plazo no se plantean ninguna operación corporativa. Uriarte prevé que, como consecuencia del fuerte proceso de consolidación que vive la industria de inversión en España, “solamente quedará una treintena de empresas independientes grandes”. De forma “reactiva”, se les han acercado diversos profesionales interesados en unirse al proyecto, y primero se centrarán en incorporar talento, muy especialmente en el formato de agente financiero. “Nuestra vocación no es ser una plataforma para agentes, pero si alguno viene con nuestra misma filosofía, será bienvenido”. No obstante, es consciente de que, a futuro, “nosotros tendremos mucho que decir” en el baile de fusiones y adquisiciones.

NUEVO FONDO ALTERNATIVO

Los socios de la boutique aseguran que tienen una gama de productos muy completa. En todo caso, la completarán con algún vehículo “muy específico”. De hecho, ya están barajando lanzar un fondo de inversión de gestión alternativa. “Es un segmento del mercado que lo ha hecho muy mal en los últimos años y en España apenas se trabaja”, según 360 CorA, que plantea una estrategia de “rendimientos moderados con volatilidades bajas” para el entorno actual de tipos negativos y pre-recesión.

Su plan de negocio pasa por que la gestión de IIC suponga un tercio de su actividad, y los otros dos tercios se centren en el asesoramiento financiero y la gestión discrecional de carteras, con un trasvase progresivo del primer servicio al segundo.

Hoy día, su visión del mercado es cautelosa. Su análisis ‘top-down’ les ha llevado a tener en promedio un 15% de las carteras en renta variable, desde el 55% que tenían en bolsa en 2018. “Es más bien un posicionamiento táctico. No vemos detonantes para que los parqués detonen al alza o a la baja, pero sí consideramos que hay buenas perspectivas para la bolsa en los dos o tres próximos años”, por lo que “compraremos en las caídas”. Aun así, utilizan los derivados de forma intensiva para controlar el riesgo y como cobertura en los fondos y sociedades. Con este enfoque patrimonialista, persiguen que sus vehículos luzcan en los mercados bajistas y laterales, y saben que “si el mercado sube rápido y fuerte, no cogeremos todo el rally”.

VISIÓN DE ESPAÑA

Tras el preacuerdo de coalición de gobierno progresista firmado por el PSOE y Unidas Podemos, los altos patrimonios a los que asesora la entidad no están preocupados por un gobierno de izquierda. “En Portugal ya hay una coalición de izquierda similar y ha salido razonablemente bien. Sin embargo”, reconoce Viudes, “a nuestros clientes sí les preocupa la parte independentista del acuerdo”. Tampoco les quita el sueño que, de formarse este ejecutivo, se modifique el régimen de las sicav, puesto en entredicho por los partidos políticos desde 2015.

“Si se traspasa el control de los accionistas reales de las sicav a Hacienda, nos vendrá bien a los que tenemos sicav que obedecen al espíritu de la norma”, que aboga por la colectividad y la apertura de estas sociedades, en la práctica destinadas a clientes con grandes fortunas y familias muy adineradas. 360 CorA tiene cuatro sicav abiertas o institucionales: su buque insignia, Core Assets, y JS Waner 2000, Nocedal Inversiones 2002 y Valcorona Inversiones.