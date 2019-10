Self Bank rechaza una oferta de Allfunds y elige a Inversis como su mayorista de fondos

Self Bank ha elegido a Inversis Banco como su proveedor mayorista de fondos en la nueva banca privada que Javier Marín está montando junto al capital riesgo americano Warburg Pincus. Y lo ha hecho aun teniendo una oferta sobre la mesa de Allfunds Bank, del que Marín fue cofundador -como un ‘spin off’ de Banif- y consejero entre 2000 y 2014.

En la práctica, Self Bank ya trabajaba con Inversis desde que este absorbió el negocio de Bancoval Securities Services en 2017, la filial española de Royal Bank of Canada (RBC). Pero solo lo hacía como depositario. En este tiempo, la gran mayoría de fondos internacionales que tenían contratados los clientes de Self Bank han sido canalizados a través de Inversis, mientras que los fondos españoles eran subidos a su plataforma caso a caso. Con cada gestora española, Self Bank tenía firmado un acuerdo particular de distribución. Pero Self Bank e Inversis han institucionalizado y ordenado su relación.

Ambas entidades firmaron un acuerdo hace pocos meses por el que Inversis se convertía en el banco mayorista de fondos de Self Bank, al tiempo que sigue siendo su depositario y custodio tras la anterior integración de Bancoval. Ahora, la migración de la plataforma de fondos entra en su segunda y última fase. Según un comunicado enviado en la tarde de ayer por parte de Self Bank a sus clientes al que ha tenido acceso Bolsamanía, el banco que dirige Marín paralizará la operativa de fondos españoles durante varios días, lo que implica que sus clientes no podrán comprar, vender o traspasar ningún fondo nacional. Una portavoz oficial de Self Bank asegura que este parón durará “dos o tres días hábiles” y remite al “éxito” que tuvo la primera fase de la migración, donde se trasladó el grueso del negocio, el de los fondos internacionales.

Gracias a este acuerdo con Inversis, Self Bank ha pasado de ofrecer 60 gestoras a 240, con un total de más de 3.000 fondos de inversión. En este negocio, el banco liderado por Marín tiene un volumen superior a los 1.000 millones de euros.

Algunos de los fondos españoles que hoy día pueden encontrar los clientes de Self Bank en su plataforma son los de Santander AM, BBVA AM, Mutuactivos, Santalucía AM, Bankinter Gestión de Activos, Gesconsult, Imantia Capital, Metagestión, Novo Banco Gestión o Fidentiis. En las próximas semanas, una vez concluya la migración, los clientes asesorados -por encima de los 500.000 euros- podrán comprar nuevos fondos españoles, aunque la entidad no ha desvelado qué otras gestoras se incorporarán a su plataforma.

Eso sí, los fondos que no den retrocesiones -la parte de la comisión de gestión que el fabricante cede al distribuidor- no podrán ser adquiridos por los inversores minoristas, de acuerdo al posicionamiento de Self Bank con MiFID II. Su plataforma histórica, que mantiene por el momento, solo hace ejecución de productos sin coste para el cliente, y precisamente son los incentivos de las gestoras (o ‘rebates’, en inglés) su fuente de financiación.

UN ESPALDARAZO PARA INVERSIS Y UNA ESPINA PARA ALLFUNDS

Este gran acuerdo entre Self Bank e Inversis Banco supone un espaldarazo para el segundo, tras su fallida venta por parte de Banca March que, en febrero de este año, la descartó ante las bajas ofertas -Cecabank y Allfunds Bank fueron los finalistas- y anunció que buscaría nuevos socios. Ocho meses después, todavía no ha encontrado ninguno y su futuro sigue en manos de la consultora contratada por los March.

Al contrario, se ha convertido en una espina para Allfunds, quien hizo una suculenta oferta a Marín para ser su mayorista de fondos, según fuentes financieras próximas a ambas entidades, dado el elevado objetivo de negocio que se ha planteado Self Bank a cinco años, los 15.000 millones. Su consejero delegado, Juan Alcaraz, puso en marcha el proyecto de Allfunds junto a Marín y otros directivos cuando trabajaban para Santander, que fue su primer accionista. Hoy, Allfunds pertenece a Hellman & Friedman y Singapur GIC, y la semana pasada BNP Paribas le transfirió su servicio de distribución de fondos a cambio del 22,5% de su accionariado.