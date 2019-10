Horos tiene un 17% de su fondo internacional en empresas chinas aun con guerra comercial

Los fondos de Horos Asset Management cumplen su primer año de vida. La boutique, cuyos propietarios son los ex Metagestión Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, ha arrancado con el viento en contra del mercado y los resultados no le han acompañado en su debut. Sin embargo, el potencial de sus fondos está en máximos históricos, incluyendo su anterior etapa: la estrategia ibérica puede revalorizarse un 89% y la internacional, un 158%. Para materializarlos, en especial este segundo, la gestora tiene un 17% de sus inversiones en empresas chinas… a pesar de la guerra comercial.

Desde que se fundaron sus nuevos fondos, el Horos Value Iberia cae un -3,6% de forma anualizada, si bien el Horos Value Internacional sube un 2,6%, según Morningstar. No obstante, si se toma como punto de partida cuando tomaron las riendas de Metagestión, en 2012, su rentabilidad anualizada en los últimos siete años ha sido del 10,9% y del 9,8%, respectivamente, ya que han seguido una filosofía de inversión continuista de Metagestión a Horos, basada en el famoso ‘value investing’.

Nunca antes este trío de gestores había tenido por delante potenciales de revalorización tan elevados como hasta ahora. En el fondo de acciones ibéricas, hay que remontarse al cuarto trimestre de 2014 -en Metagestión- para ver un potencial similar, cuando llegó al 80%. En el caso del fondo de renta variable internacional, su segundo mayor potencial ha sido marcado este junio, con un 143%.

En su primera conferencia anual de inversores, celebrada este jueves, su director de Inversiones, Javier Ruiz, aseguró que su meta de ofrecer rendimientos medios anuales del 10% sigue intacta a pesar de su flojo estreno: “Siempre ha sido nuestro objetivo y siempre hemos estado muy en línea”.

Preguntados por los nuevos pasos que dará la gestora en su plan de negocio, sus responsables descartaron que vayan a lanzar un ‘hedge fund’ a la española (o fondo de inversión libre) o un fondo de ‘micro caps’, como sí tienen otras boutiques competidoras en el sector del ‘value’. Tampoco han preestablecido un techo de patrimonio para que sus fondos, que hoy gestionan 50 millones de euros, echen el cierre a nuevos clientes, especialmente el ibérico. “Los fondos tienen mucha capacidad aún y están lejos de su cierre”, según José María Concejo, su consejero delegado.

SIN MIEDO A LA RECESIÓN O A LA GUERRA COMERCIAL

Con una recesión a la vuelta de la esquina, los gestores de Horos aseguran que “no estamos preparados para una fuerte caída del mercado”, porque, “precisamente, es ahora cuando vemos más oportunidades para entrar en las compañías que nos gustan”. En el fondo ibérico, la liquidez se sitúa en el 3,6%, y en el fondo internacional, en el 3,8%. De hecho, reconocen que la cartera ibérica “nunca había estado tan invertida ni durante tanto tiempo”. Sus principales posiciones son Meliá, Ercros, Renta Corporación, Sonae Capital y Semapa.

En el caso de la estrategia internacional, sus principales temáticas son las materias primas (un 30%), los emergentes olvidados (20%) y las plataformas tecnológicas (11%). A pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría llegar a una tregua en noviembre, según los expertos en geopolítica, el fondo internacional de Horos tiene un 17% en empresas chinas de pequeña capitalización como Keck Seng Investments, Asia Standard International, Value Partners, Clear Media o Time Watch Investments. Aunque presentan algunos riesgos, como su menor liquidez, posibles fraudes o el enfriamiento del gigante asiático, también generan importantes oportunidades, como generación de caja, cero deuda y un considerable margen de seguridad en su revalorización.