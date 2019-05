La gestora de Santander ganó 54 millones en 2018 pese a ser la que tuvo más reembolsos

Santander Asset Management ha ‘salvado’ sus cuentas de 2018 tras un ejercicio para el olvido desde el punto de vista comercial. La gestora del banco presidido por Ana Botín fue la cuarta gestora de fondos con mayor beneficio el pasado año a pesar de haber sido la que más reembolsos tuvo. Cerró con 54 millones de euros de beneficio neto tras haber sufrido salidas netas por valor de 1.156 millones, según las últimas estadísticas publicadas por la CNMV.

El ejercicio anterior estuvo lleno de contrastes. Por un lado, fue el peor año para las bolsas y los mercados desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y casi todos los activos perdieron grandes sumas de dinero. Por otro, fue el primer año con MiFID II en vigor, la directiva europea para los mercados de instrumentos financieros que persigue más transparencia y reforzar la protección al inversor, entre otros aspectos. Sus normas presionan a la baja los márgenes de las entidades y elevan sus costes ante el aumento de regulación a cumplir. Sin embargo, las gestoras han capeado el temporal en España y han disparado su beneficio un 46%, al tiempo que su ROE sube al 115%.

A la cabeza de las gestoras con mayor beneficio neto en 2018, están Azora Gestión, con casi 130 millones, y BBVA Asset Management y CaixaBank Asset Management, con 98 millones y 80 millones, respectivamente.

Azora no es una gestora al uso, ya que no fabrica fondos para el gran público. Su único producto es la sociedad de inversión inmobiliaria Lazora, que tiene en su cartera viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y residencias de estudiantes en toda España. Por su parte, las gestoras de BBVA y CaixaBank fueron las reinas del ejercicio pasado en términos de ventas. Fueron las dos únicas que superaron los 2.000 millones de captaciones netas, con casi 600 millones de diferencia a favor de BBVA.

EL COLCHÓN DE SANTANDER

Los reembolsos de Santander AM triplicaron los de la segunda gestora que más dinero perdió, Allianz Popular AM, precisamente la joint venture heredada del Popular que ahora Santander y Allianz tienen que zanjar. Como adelantó Bolsamanía, Santander habría ofrecido a Allianz 500 millones ahora o 1.000 en diferido. Respecto a Andbank y Mapfre, la tercera y la cuarta gestoras con mayores salidas en 2018, los reembolsos de Santander AM fueron cuatro veces más grandes.

Sin embargo, a pesar de este contexto, la gestora de Santander ha tenido beneficios por encima de firmas como Sabadell Asset Management, Kutxabank Gestión, Bestinver o Bankinter Gestión de Activos, todas ellas entre los 40 y los 45 millones de beneficio neto, según la CNMV, y también todas entre las 25 gestoras que más fondos vendieron en 2018, según Inverco. Salvo Bestinver, las otras tres estuvieron entre las diez que más.

Según varias fuentes del mercado consultadas por este medio, Santander AM ha 'salvado los muebles' gracias a su enorme volumen de activos gestionados. Es la tercera mayor gestora de España y sus fondos cerraron el ejercicio anterior con 35.650 millones en activos. Esto tiene que ver con las comisiones de gestión cobradas sobre ese patrimonio y cuándo se fueron 'evaporando' los activos durante el 2018.

El declive en captaciones de fondos para Santander comenzó en abril. Hasta ese momento, estuvo en el top 10 del ranking de captaciones, pero a partir de ahí, empezó la espiral negativa. El gran batacazo llegó en junio, cuando entró en números rojos. En septiembre, las salidas alcanzaron los 330 millones, pero tras un cuarto trimestre ‘negro’ para los mercados, culminó el año con 1.156 millones en reembolsos. No obstante, según una de estas fuentes, el haber estado casi la totalidad del primer semestre con captaciones, aunque fueran bajas, y el hecho de que los mercados hasta junio subieran en promedio hizo que se formara “un colchón” de comisiones (que van a parar a beneficio), que amortiguó la fuerte caída de octubre a diciembre.

MERCHBANC, LA GESTORA CON MÁS PÉRDIDAS

En el lado opuesto de la balanza, está Merchbanc. La gestora catalana, adquirida por Andbank el verano anterior, finalizó el 2018 con unas pérdidas netas ligeramente superiores a los dos millones. Tras ella, se quedaron las gestoras locales de Julius Baer y KBL, con pérdidas de 907.000 y 866.000 euros, respectivamente, menos de la mitad que Merchbanc.

Según el grupo Andbank, las pérdidas registradas el año pasado por su filial se debieron a caídas de los mercados, que afectaron al patrimonio gestionado, y a “costes atípicos relacionados con el proceso de venta de Merchbanc”. “Para el año 2019, no esperamos pérdidas”, asegura sobre la boutique barcelonesa una portavoz oficial de Andbank.