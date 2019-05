El fondo True Value se 'emancipa' de Renta 4 y creará su propia gestora

El famoso fondo True Value se ‘emancipa’ de Renta 4 para montar su propia gestora. Asesorado por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito, es una de las ‘promesas’ de la gestión value en España y ya tiene un patrimonio próximo a los 145 millones de euros.

El fondo quema su segunda etapa ‘de alquiler’ y se pone por su cuenta. Desde su nacimiento en 2013 hasta 2015, estuvo en Alpha Plus, año en el que se mudó a Renta 4 y donde ha estado desde entonces. A cinco años, su rendimiento anualizado es del 9,6%, según Morningstar, y en 2019 se revaloriza un 13,3% tras perder un -20,6% en 2018.

Es uno de los fondos más seguidos por los inversores en valor, una filosofía de moda en España y cuyo máximo exponente es Francisco García Paramés, el fundador y presidente de Cobas. En esta escuela, hay gestoras de la talla de Bestinver, Azvalor o Magallanes, así como otras ‘promesas’ o viejas históricas como Horos, Metagestión, Value Tree o Valentum.

Según ha podido saber Bolsamanía de fuentes cercanas a ambas entidades, Estebaranz y Benito están negociando con Renta 4 para que ésta se encargue de la depositaría de los activos del fondo una vez pase a sus mandos, así como de algunas funciones externalizadas de middle y back office.

Hace mes y medio, en un foro de ‘Más Dividendos’, el propio Benito respondía a las preguntas de varios usuarios que “estamos bastante avanzados”, aunque “con más de un año de retraso sobre la idea prevista”. Aunque no daba a conocer ningún tipo de detalle sobre el proyecto de negocio o la fecha de debut como gestora, sí dejó entrever que “intentaremos ofrecer a los inversores cosas buenas, bonitas y baratas”. “Intentaremos aunar máxima disponibilidad y accesibilidad, mayor libertad de decisión, distribución, precios razonables…”, señalaba.

De esta forma, True Value se suma a la tendencia de inversores value en España que quieren tener su propia gestora. Los últimos en haber dado el salto son el equipo antiguo de Metagestión (Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez), quienes se unieron a Horos hace justo un año como socios mayoritarios, y Jesús Domínguez y Luis de Blas, quienes se independizaron de Gesiuris para fundar Valentum, un paso idéntico al que ahora da True Value.

PEQUEÑAS CAPITALIZADAS INTERNACIONALES

La estrategia de True Value consiste en comprar negocios fáciles de entender, sin riesgos estructurales, dirigidos por “personas hábiles” en la colocación y retorno del capital, y que coticen a unos niveles razonables. Asimismo, destina una parte de su cartera a invertir en empresas en situaciones especiales.

A cierre del primer trimestre, sus cinco principales posiciones eran Goeasy, Premium Brands Holdings, Air Lease Corp, Keck Seng Inv Ord y Judges Scientific PLC, con pesos de entre el 6,6% y el 4,9%, según la CNMV. Aunque está catalogado por Morningstar como un fondo de renta variable global de capitalización flexible, en la práctica gran parte de sus posiciones son pequeñas capitalizadas de Estados Unidos, Canadá, la zona euro, Reino Unido y la región de Asia emergente. En marzo, no tenía ninguna española en cartera tras cerrar una pequeña posición en Global Dominion Access.