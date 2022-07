Bestinver cierra un semestre muy negativo, pero se muestra optimista a largo plazo

Bestinver ha presentado este jueves su carta trimestral a los inversores, una misiva en la que el fondo de inversión ha notificado un buen número de rendimientos negativos y ha alertado de las importantes caídas en renta variable y fija. Con todo, se muestran optimistas de cara al futuro, ya que “por paradójico que parezca, cuando las cotizaciones descuentan la llegada de una recesión, es cuando surgen las mejores oportunidades para invertir”.

“Las compañías no se gestionan pensando en el próximo trimestre. Los fondos de inversión, al menos los de Bestinver, tampoco”, explican desde el fondo del grupo Acciona, “De la misma forma que un empresario no decide cerrar su empresa porque espere unos trimestres recesivos, nosotros no nos deshacemos de las acciones que tenemos en cartera porque sus resultados puedan sufrir en el corto plazo”. “Somos accionistas de largo plazo y esperamos obtener una buena rentabilidad para nuestro capital a lo largo de un ciclo económico completo”, aseveran.

En un contexto marcado por la elevada inflación, el encarecimiento del capital por el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales, las tensiones de la cadena de suministro impulsadas por los cierres en China o la prolongada guerra de Ucrania, Bestinver señala que ahora es el mejor momento para invertir. “Cuando el pesimismo es palpable, los activos se abaratan y sus rentabilidades potenciales aumentan. Comprar cuando todo va bien es incompatible con comprar barato”, sentencian.

Según el fondo de inversión, la influencia de una recesión en el sentimiento y en las cotizaciones puede ser muy relevante, produciendo caídas en el precio de las acciones del 40-60%. Retrocesos de esta magnitud en compañías “cuyo valor se reduce un 5-10%, representan una buena oportunidad para inversores pacientes con visión de largo plazo”. “Una oportunidad que en Bestinver estamos aprovechando, cultivando altas rentabilidades para los próximos años”, afirman.

Asimismo, destacan que, en este contexto, es “especialmente importante comprobar que las compañías están tomando decisiones correctas y alineadas los intereses de sus accionistas”. En este sentido, “nuestras empresas están haciendo lo que entendemos que tienen que hacer: repercutir costes a sus clientes, mantener saneados sus balances y reforzar sus posiciones competitivas”.

“Nuestro análisis indica que, a pesar de las caídas en las cotizaciones de muchas de ellas, su valor ha seguido creciendo en lo que llevamos de año”, detalla el fondo del grupo Acciona, “En consecuencia, estamos convencidos de que este buen comportamiento de los negocios terminará reflejándose en los precios de sus acciones”.

Por otra parte, Bestinver ha señalado que la mayoría de sus fondos registraron rentabilidades negativas en el primer semestre del año. Por ejemplo, Bestinver Consumo Global ha perdido un 38,79%, mientras que Bestinver Grandes Compañías lo ha hecho un 22,34%.

Además, Bestinver Internacional ha tenido un rendimiento negativo del 21,58%; Bestinver Megatendencias, del 20,72%; Bestinfond, del 20%; Bestvalue, un rendimiento negativo del 18,97%. Otros fondos como Bestinver Mixto, Bestinver Latam o Bestinver Deuda Corporativa también han presentado rendimientos negativos superiores al 16%.

“Para los que medimos el horizonte temporal de una inversión en años y no en meses, las valoraciones de nuestros fondos ofrecen una magnífica oportunidad para obtener rentabilidades elevadas en el futuro”, aseguran.