¿Cuánto tiempo tiene Putin hasta que la invasión de Ucrania se vuelva en su contra?

¿Cuánto tiempo tiene Vladimir Putin hasta que la invasión de Ucrania se vuelva en su contra? La respuesta corta es que no demasiado (unos meses), pero que sin embargo pueden ser suficientes para conseguir sus objetivos y mantenerse en el poder sin ser derrocado.

Según información de inteligencia rusa citada por ISW (Institute for the Study of War), los líderes rusos han cometido graves errores al planificar la invasión y han ocultado la naturaleza de la guerra al pueblo ruso, al venderla como una 'operación militar especial' de corto alcance.

Un miembro del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) ha señalado que Putin "ha marcado el mes de junio como fecha límite para el final de la guerra, debido a las presiones económicas" que está sufriendo la economía rusa por parte de Occidente.

En este sentido, habrá que ver hasta cuándo puede soportar Moscú las sanciones aplicadas. EEUU está presionando para embargar las exportaciones rusas de petróleo, pero de momento Rusia sigue vendiendo crudo en los mercados internacionales y también sigue bombeando gas natural a la Unión Europea, a un ritmo aproximado de 7.000 millones de euros por semana.

Por tanto, en el peor de los casos, Putin puede extender la guerra perfectamente unos meses más, hasta junio, si finalmente logra conseguir sus objetivos y Ucrania renuncia a entrar en la OTAN y reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk.

"A corto plazo, lo que suceda en el terreno militar determinará la situación", afirma Rafael Poch de Feliu, corresponsal de 'La Vanguardia' en China y Rusia durante 35 años. Un rápido avance militar de las tropas rusas, que incluya la caída del Gobierno ucraniano, puede decantar la balanza a favor de Putin.

Sin embargo, en su opinión, "con la invasión de Ucrania, Putin ha abierto la puerta a una quiebra de su propio Gobierno". Y añade que el dirigente ruso "todavía no es un cadáver político, pero la cuenta atrás ha comenzado".

En este sentido, está por verse hasta cuándo puede seguir Putin ocultando la verdad a la sociedad rusa, que ya está sufriendo directamente la depreciación del rublo, el apagón de las redes sociales extranjeras y la paralización de actividades de empresas tan importantes como Netflix o Zara.

"¿Qué recurso queda si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres, los jóvenes, la sociedad en su conjunto, desafía la narrativa patriótica del Kremlin y sale a la calle a protestar maldiciendo el nombre del presidente?", se pregunta Poch de Feliu.

Por lo tanto, Putin puede aguantar esta situación unos meses más, tal vez hasta junio, como él mismo ha previsto, pero del mismo modo que ha cometido graves errores de valoración al no esperar una resistencia del Ejército ucraniano, también puede haber minusvalorado la capacidad de la sociedad rusa para protestar contra una guerra que le está siendo ocultada.

El Pentágono ha estimado que, para hacerse con el control de Ucrania, los rusos necesitarán al menos entre 4 y 6 semanas, lo que alargaría el conflicto hasta mediados de abril, aproximadamente. Pero esas previsiones no incluyen que las fuerzas armadas ucranianas inicien una guerra de guerrillas que puede durar meses e incluso años.

En este escenario, a Moscú le interesa ganar la guerra rápidamente. Así lo indican las declaraciones de Dimitri Peskov publicadas este lunes. El portavoz del Kremlin, por primera vez, señaló que la invasión puede detenerse "en un momento" si Ucrania acepta las principales exigencias rusas.

Rusia exige que Ucrania se comprometa a no integrarse en ningún bloque militar como la OTAN y que reconozca como territorios rusos Crimea y las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Moscú también pide que Ucrania sea declarada un estado neutral y que cambie su Constitución para reflejar este punto.

No obstante, el Gobierno de Volodimir Zelenski está dispuesto a no hincar la rodilla, aunque mantiene abierta la vía del diálogo. Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania se reunirán este jueves en Turquía para intentar lograr algún tipo de acuerdo.

Una posibilidad que parece remota en estos momentos pero que sería lo más deseable para todas las partes, tan sólo porque se evitarían males mucho mayores a corto, medio y largo plazo, tanto para Rusia como para Ucrania como para el conjunto de Europa.