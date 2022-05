Cinco realidades sobre los millennials de 40 años y sus hábitos financieros

Natixis Investment Managers ha publicado este miércoles su informe 'Five Financial Truths about Millennials at 40' ("Cinco realidades financieras sobre los millenials de 40 años"), en un momento en el que los primeros miembros de esta generación están cumpliendo los 40 años y se adentran en su etapa de mayores ingresos. En el informe se plantean cinco realidades sobre los millennials y sus hábitos financieros, refutando los estereotipos que rodean a esta generación: derrochadores, malos planificadores financieros y dependientes de "Banca Padres".