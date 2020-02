Los ricos tendrán que pagar de 10.000 a 32.000 euros para proteger sus sicav del Gobierno

Entre 10.000 y 32.000 euros. Esa es la horquilla -aproximada- de cantidades mínimas que tendrán que afrontar los ricos si quieren proteger el dinero de sus sicav ante el coto que les ha puesto el nuevo Gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos. A estas cifras habría que sumarles otros conceptos extra. Aunque la reforma del régimen de las sicav aún no se ha planteado en términos concretos, las alternativas que más están sugiriendo los bancos privados a sus clientes son convertirlas en sociedades anónimas o llevarlas a Luxemburgo.

Hace unos días, en la jornada ‘Perspectivas, selección y posicionamiento 2020’, organizada por Aseafi, una de las entidades patrocinadoras hizo una presentación a los asistentes en la que se detallaba el coste de las alternativas al régimen de sicav, así como los pros y contras de cada solución.

El pacto de coalición de Gobierno progresista que sellaron PSOE y Unidas Podemos incluye un mayor control sobre las sicav. En concreto, los dos partidos gobernantes se comprometen a devolverle a Hacienda la capacidad de inspeccionar estas sociedades en términos tributarios, así como a poner un tope al porcentaje de capital que puede tener un solo accionista. Este segundo hachazo acabaría con las sicav de un solo inversor o de un grupo familiar y, por consiguiente, con la práctica de los ‘mariachis’ u ‘hombres de paja’.

Según los cálculos de Andbank, autora de la citada presentación en la jornada de Aseafi, la alternativa más barata que tienen los ricos para proteger el dinero de sus sicav es disolver la sociedad y liquidarla. Les costaría, de base, 10.363 euros, aunque a esto habría que añadir un 1% del valor real percibido. Uno de los principales inconvenientes de este plan B es el impacto fiscal para los accionistas, ya que se imputan las plusvalías obtenidas.

S.A., S.L. O FUSIONARSE CON UN FONDO

Los altos patrimonios tienen otras vías de escape, aunque también implican costes más altos. Una de las soluciones que más están proponiendo los bancos privados, transformar la sicav en una sociedad anónima regular, conllevaría 13.863 euros de gastos. Tiene varias ventajas, como que no se produce impacto fiscal de los accionistas o que la S.A. puede invertir en cualquier activo sin tener en cuenta las limitaciones de la Ley de IIC. Pero también dos importantes desventajas: la S.A. no es un cliente institucional y no tendrá acceso a las condiciones de inversión de una IIC y no hay liquidez inmediata mediante reembolsos. También se puede transformar en sociedad limitada, y supondría un coste de 15.163 euros. Los pros y contras son prácticamente iguales a los de la S.A., con una salvedad: el régimen de administración y gestión de una S.L. es más económico y sencillo.

Otra opción intermedia que barajan los ricos es fusionar su sicav con un fondo de inversión, donde el precio se elevaría hasta los 22.363 euros. En 2016 y 2017, cuando a raíz las elecciones de 2015 todos los grandes partidos empezaron a hablar de reformar el régimen de las sicav, hubo una gran oleada de fusiones con fondos. Tiene un punto favor, que si la operación se acoge al régimen de neutralidad fiscal, no se produce impacto fiscal en el momento de la fusión. Ahora bien, se pierde un vehículo de inversión personal, los accionistas tributan en el momento de la fusión si no hay un motivo económico válido y las plusvalías acumuladas no pueden acogerse al diferimiento fiscal en la normativa de IRPF por traspasos.

LA MUDANZA A LUXEMBURGO

Mudarse a Luxemburgo es, quizá, el salvoconducto favorito de los bancos privados. Su coste es de 31.363 euros, y habría que sumar los honorarios de un asesor externo. Andbank considera que esta operación es apta solo para las sicav más grandes, y avisa de que en el Gran Ducado los gastos de ejecución y las comisiones son más altas que en España.

Costes de convertir una sicav en S.A. (izquierda) y llevarla a Luxemburgo (derecha) Bolsamanía, con datos de Andbank

En todos los supuestos, los bancos privados aplican sus honorarios, que pueden variar. En el caso de Andbank, van de los 3.000 a los 9.000 euros (ya incluidos en los costes totales anteriores), según la vía de escape por la que opte el cliente.

Como publicó Bolsamanía, un 75% de las sicav corre peligro tras el cerco de la coalición de izquierdas. Según las últimas estadísticas de la CNMV, hasta 1.983 sicav tienen menos de 150 accionistas. Cumplen por muy poco el mínimo requerido, y es donde más se enfocarán los inspectores de la Agencia Tributaria. No obstante, el propio presidente de la CNMV, Sebastián Albella, reconoció en un foro público que “sería una pena” que el Gobierno acabe con ellas, porque llevaría a la deslocalización de empleos de la banca privada y disminuiría el interés en invertir en activos españoles.