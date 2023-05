Josep Bayarri (Arquia Gestión): "En renta variable, el recorrido para 2023 va a ser corto"

Josep Bayarri, director de Inversiones de Arquia Gestión, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Si hablamos de libros puramente de inversiones o mercados, mi recomendación iría claramente a 'The Intelligent Investor', de Benjamin Graham. Si ampliamos a biografías, recientemente leí 'Shoe Dog', las memorias del creador de Nike, y me encantó.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

Sintiéndolo mucho, creo que en renta variable el recorrido para lo que queda del año va a ser corto, especialmente en Estados Unidos, donde la bolsa está más cara y la recesión puede llegar antes. Es muy difícil imaginar un escenario donde la brutal subida de tipos de interés que se ha producido no pueda desencadenar una recesión, al igual que imaginar una recesión que no provoque una corrección en renta variable.

Muy diferente es el panorama en renta fija, donde nuestros escenarios aquí son mucho más positivos.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

Europa va retrasada respecto a Estados Unidos en muchísimas cosas, y entre ellas está el ciclo económico. Este hecho puede provocar que la recesión llegue a Europa con retraso, y que en la primera ola de la recesión la principal víctima sea la bolsa norte-americana, primero porque es donde el crecimiento caerá más rápido, y segundo porque está valorada a múltiplos más elevados.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Claramente, renta fija. Con tipos de interés en unos niveles elevados, con escaso recorrido hacia arriba, se convierte en un activo ideal. Y dentro de la renta fija preferimos la de calidad, que tiene una menor exposición a una posible ampliación de spreads de crédito en el caso que se confirme la recesión. Además, en un mundo post-QE, lo normal sería que la renta fija recuperara su rol como producto diversificador respecto la bolsa, lo cual es otro punto a favor.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Intento no encariñarme con ningún valor. Eso podría afectar a las decisiones de compra y venta. Para mí, cada día es como si comprara toda la cartera y la vendiera al final del día. Si hay un valor en la cartera que pienso que de hacerla de nuevo no lo tendría, significa que es el momento de vender. Sin importar las alegrías que me haya dado.

¿Un gestor al que admiras?

Aquí podría ir por los clásicos estilo Warren Buffet, Terry Smith, Howard Marks, etc, pero para romper con lo que puedan decir otros entrevistados voy a optar por otro clásico, pero de ficción: Gordon Gekko. El conocimiento de los mercados que puedes obtener con cuatro horas y pico de películas no la consigues con la inmensa mayoría de libros de finanzas.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Abierto a ideas.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

De ninguna manera. Al contrario…tal vez se tome una pausa, pero seguirá adelante a ritmo acelerado.

La ley de Moore dice que cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador…no sé si ese va a ser el ritmo de crecimiento del rol de la tecnología en nuestra sociedad, pero un hecho innegable es que la demografía va a jugar un rol en contra del crecimiento, y que vamos a necesitar a la tecnología para ocupar ese lugar si queremos que nuestra sociedad prospere.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Fundamental. Tal vez el técnico puede ayudar a buscar el mejor momento para realizar una operación, pero le doy poco valor.

¿Value o Growth?

Agnóstico. Hay un tiempo para cada cosa.

Obviamente, si eres un fundamentalista del value o del growth siempre habrá un momento que acertarás, y entonces podrás colgar tweets diciendo ‘yo tenía razón’. Es como estar positivo o negativo en los mercados: con tiempo suficiente, el mercado siempre te dará la razón, aunque por el camino igual te has arruinado.

La gracia, el trabajo del gestor, consiste en saber cuándo es el momento del value y cuál el del growth.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Rudyard Kipling escribió que “Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, y tratar a esos dos impostores de la misma manera…Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, y –lo que es más- serás un Hombre, hijo mío!”.

Pues bien, el mejor consejo que me han dado iba en esa misma línea y vino de un colega gestor cuando empecé a trabajar en el departamento de inversiones: si tus primeras decisiones de inversión son acertadas, vigila no vayas a creerte infalible, porque llegará el momento que te equivocarás, y deberás vivir con ello.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Un ETF sobre MSCI World. O S&P 500. Y eso no es raro: creo que es el mismo consejo que da Warren Buffet a sus herederos para cuando él ya no esté.

La realidad es que el mundo es muy cambiante, con negocios que florecen y desaparecen, empresas que hace pocos años ni conocíamos y hoy tienen valoraciones de billones…y durante este tiempo, y a lo largo de la historia, el único hecho que ha sido constante y en el que vale la pena invertir es en la capacidad de innovación y desarrollo del total de las empresas, representadas transversalmente a través de un índice bursátil.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Cambiar de trabajo. Es una de las decisiones que generalmente implican más incertidumbre…los factores positivos cuando cambias de trabajo siempre los conoces –son los que te venden- pero los negativos son siempre una incógnita. Y tiene consecuencias más importantes que ninguna otra decisión de inversión.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

La familia ayuda mucho, claramente. Pero el mundo ofrece muchas más cosas que el trabajo y que ayudan tanto o más a realizarse como persona. O sea que las inquietudes personales ocupan el resto de mi tiempo, ya sea en el mundo de la jardinería, la mecánica, o la cocina. Y como dice mi mujer, si no tengo nada que hacer… ¡me lo invento!

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

El mismo que me dieron a mí: no creas ni en el triunfo ni en el fracaso: son las dos caras de la misma mentira.

¿Es momento de invertir en España?

Se invierte en buenas ideas, no en lugares. Lo será si las ideas son buenas.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Si estamos hablando de una decisión de inversión, y obviamos temas fiscales, preferiría venderla. En estos momentos, creo que el diferencial de rentabilidad que ofrece contra la alternativa libre de riesgo no compensa ese riesgo.