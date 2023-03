Gorka Apodaca (Creand WM): "Es preferible mantenerse cauto en el corto plazo"

Gorka Apodaca, director de asesoramiento en Creand WM Catalunya y Baleares, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Me resulta muy difícil quedarme sólo con uno. Destacaría de obligada lectura, un clásico de las finanzas como Intelligent Investor de Benjamin Graham, centrado en el análisis de compañias valor. Otro libro que me atrapó, Beyond Diversification, de Sebastian Page, donde se profundiza en las bondades de la diversificación. Por último, Cisne Negro, de Nassim Taleb, un ensayo sobre los eventos con gran impacto y baja probabilidad. Cada uno de ellos, me han ayudado a su manera a conocer diferentes aspectos de los mercados y las inversiones.

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

Como siempre, es difícil saber lo que hará el mercado a un año y en tan corto plazo es más bien un ejercicio de azar que de pura inversión. Pero desde mi punto de vista, es preferible mantenerse cauto en el corto plazo. Por ahora, los datos macro que estamos viendo indican fortaleza en la economía y por lo tanto la inflación podría mantenerse más alta de lo que descuenta el mercado.

Esto a su vez, provocará mensajes y acciones más duras por parte de los Banco Centrales para controlar la inflación. Teniendo en cuenta que el mercado actualmente se mueve por una gran sensibilidad a las expectativas de los tipos de interés estaría más conservador.

También tenemos que tener en cuenta las fuertes subidas que ya han tenido lugar, cercanas a 400 puntos básicos en las curvas de tipos, y que antes o después tendrán un impacto en las economías domésticas y en los márgenes de las empresas dando como resultado una contracción en la demanda.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Los fondos monetarios son infinitamente más atractivos que mantener una posición en liquidez pura, que por ahora los bancos no remuneran. Podemos encontrar fácilmente monetarios sin riesgo que nos reportaran rendimientos cercanos al 3%.

¿Un gestor al que admiras?

Warren Buffet, sin duda. Tanto por ser el gestor con mejores rendimientos de la historia (retornos medios anuales del 20% durante los últimos 50 años), como por su humildad, visión del mundo y la economía (Donará a causas benéficas el 99% de su fortuna una vez fallecido). Recomiendo también la lectura de las cartas anuales a inversores que escribe ya que son un cúmulo de lecciones financieras.

¿Cuál es el mejor consejo profesional que ha recibido?

El interés compuesto hace crecer exponencialmente el ahorro.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Rentabilidad ajustada al riesgo.

¿Es la guerra de Ucrania peor que el Covid-19 para los mercados?

El Covid19 fue un evento totalmente inesperado y con un componente sanitario muy fuerte y desde luego mucho más global. Sin embargo, las implicaciones que la guerra de Ucrania tendrá en el largo plazo en los posicionamientos estratégicos y políticos globales nos impactarán en mayor medida en el largo plazo.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Toda información que aporte valor es bienvenida.

¿Value o Growth?

No me gusta encasillarme en un estilo de inversión. Creo que value, growth o quality nos sirven para categorizar mentalmente estilos de gestión, pero no creo que ninguno sea superior a otro, todo depende del momento de mercado.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Sin duda, algún negocio con balance saneado, poder de fijación de precios, ingresos y ventas recurrentes, con dividendo sostenido y creciente y que además cuente con bastantes años de histórico.

¿Cómo desconecta de su trabajo?

Ahora con mi reciente paternidad, me es muy sencillo. Paso todo el tiempo que puedo en familia. También me gusta practicar deportes como ski, windsurf o enduro.