Daniel Rodríguez-Sahagún (Intermoney): "Le daría mayor protagonismo a la renta fija"

Daniel Rodríguez-Sahagún, gestor de Patrimonios de Intermoney, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'Rational Expectations', de William J. Bernstein. Se trata de una magnífica lectura para cualquier persona que se dedique profesionalmente a la inversión o aquellos que invierten su propio patrimonio y tienen unos cimientos sólidos sobre la asignación de activos. Para alguien que esté empezando, recomiendo buscar otros libros del mismo autor (tiene varios de “Asset Allocation” con diferentes niveles de dificultad).

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

Si me tengo que mojar, a mediados de abril, diría que no veo a la renta variable global cerrando el año muy por encima de donde se encuentra ahora mismo, pero que la inmensa mayoría de la renta fija sí. Por el lado de la bolsa, estamos viendo múltiplos exigentes (sobre todo en EEUU), mientras los beneficios se contraen. Y en renta fija estamos, aparentemente, cerca de los techos en tipos de interés, con una inflación a la baja (aunque por encima de lo deseado).

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

Durante muchos años el “trade” de comprar Europa y vender EEUU ha sido un desastre, sin embargo, en el último año, Europa lo está haciendo bastante mejor. Sobre todo, con el fuerte rebote a partir del último trimestre de 2022, debido a que su economía no ha sufrido tanto como descontaba el mercado.

La bolsa europea también se ha visto favorecida por el sesgo sectorial. En estados Unidos pesan mucho más los sectores “growth”.

Europa sigue teniendo margen para hacerlo mejor, por la mejora del sentimiento y unas valoraciones más atractivas, pero un rebote de las tecnológicas debido al fin de las subidas de tipos en EEUU podría acabar con esta racha de “outperformance”.

El euro dólar también puede jugar un papel fundamental en los próximos meses, ya que las compañías de ambas bolsas son fuertemente exportadoras.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Aunque no me jugaría todos los resultados de la cartera a una sola carta, le daría mayor protagonismo relativo a la renta fija. Venimos de unas rentabilidades y volatilidades terribles en el pasado más reciente y creo que ambas métricas van a mejorar sustancialmente. Lo complicado, como siempre, es el timing, pero dudo que alguien que esté invirtiendo hoy en renta fija se equivoque en el medio plazo.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestras carteras?

Para las carteras, una vez definimos la estrategia y hacemos el “Asset Allocation”, el grueso de la implementación lo hacemos a través de otras IICs.

Actualmente estamos favoreciendo los fondos de la gama IMDI Funds, que invierten teniendo en cuenta la visión de los mercados del equipo gestor y del comité de inversiones de Intermoney Gestión, con una monitorización constante de las posiciones y del riesgo. Algunas de las máximas son la diversificación sectorial y geográfica (aproximación global) en la parte de renta variable, la cobertura parcial del riesgo de divisa, y la flexibilidad y prudencia por el lado de renta fija (ha llegado a no tener duración, antes de que se produjeran las subidas de tipos).

¿Un gestor al que admiras?

Admiro a gestores con estilos muy diversos. Te podría decir Ray Dalio (Bridgewater) en Estados Unidos e Iván Martín (Magallanes) en España, cuando su aproximación a las inversiones no tiene nada que ver.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

§ Top-Down (delegando el Bottom-Up en especialistas)

§ Equilibrio (por activos, sectores y divisas)

§ Ecléctico

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Hacer valoraciones en compañías del sector tecnológico es muy complicado, porque una parte muy grande del valor que le asignas a la empresa tiene que ver con lo que suceda en el futuro, a diferencia de empresas maduras o respaldadas con activos reales.

De manera constante, asistimos a la aparición de nuevas aplicaciones de la tecnología con una capacidad de transformación exponencial. Además, nos hemos dado cuenta de que es un sector defensivo cuando las bolsas caen como resultado de un fuerte deterioro de la actividad económica.

Esto lleva a plantearse si está justificado pagar unos múltiplos, a veces, tan elevados.

Creemos que el conjunto del sector tecnológico cotizado estaba muy caro (se ha abaratado un poco como consecuencia de las subidas de tipos y la normalización de los beneficios tras la reapertura económica), pero hay casos concretos donde los beneficios futuros tienen pinta de poder crecer exponencialmente y esto justifica su compra.

En resumen, habría que discriminar dentro de los índices, pero sigue teniendo un papel clave en las carteras.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Me siento más cómodo aplicando o delegando en equipos que aplican el fundamental. No obstante, hay valores que tienen unos fundamentales increíbles, pero el mercado no termina de reconocer su valor por una u otra razón, de modo que no me olvidaría en absoluto de algunos aspectos del análisis técnico, como por ejemplo las tendencias.

¿Value o Growth?

Cada vez es más frecuente ver a los gestores despegarse de las etiquetas de “value” o “growth” puro. Está muy de moda el “garp” (growth at reasonable price), el estilo “blend” o un “value” donde sólo se tienen en cuenta empresas de cierta calidad y crecimiento. Viendo la constante redefinición de las estrategias, me doy cuenta de que lo más inteligente (o práctico, que al final es la clave para gestionar) es ser flexible, adaptarse y nunca poner todos los huevos en la misma cesta.

El corto plazo podría ser bueno para el “growth” a medida que nos acercamos al techo en tipos de interés en USA (y quizás algo más tarde en Europa), y muchos manuales académicos dicen que si abres una posición hoy para no tocarla en décadas tendrás más rentabilidad con el “value”.

Me quedo con el estilo ecléctico.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

“En gestión, siempre debes de tener una hipótesis y luego ir viendo si se cumple o no. De otro modo vas a estar muy perdido” o “Debes tener una cartera equilibrada, porque nunca sabes cuál puede ser el próximo cisne negro”.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Si fuera europea te diría ASML o alguna grande de lujo (uno de los pocos sectores donde somos líderes globales), como por ejemplo Louis Vuitton.

Si no tengo restricciones globales, es posible que Alphabet o Microsoft. Tienen el talento y la caja para poder seguir haciéndolo bien durante mucho tiempo y en diversos contextos. En todo caso podrían preocuparme las leyes “Antitrust” ya que son demasiado grandes y poderosas. En todos los sectores y empresas hay que estar pendiente a ciertas amenazas y en este caso considero que sería la regulación.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Si tuviera que elegir una o dos estarían vinculadas a valores muy pequeños fuera del “scope” de los grandes institucionales o valores de países emergentes.

Cuando tienes una mala experiencia con valores o fondos de este tipo, recuerdas por qué el grueso de tu cartera está formado por grandes compañías cotizadas en países desarrollados, donde hay mayor tradición financiera y un entorno jurídico y político más estable.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

El deporte y quedar con amigos/familia son una constante.

También me ayuda mucho explorar campos nuevos. Cada año o dos intento tocar una disciplina que no tenga nada que ver con mercados o economía y aprender mientras me divierto. Lo último fue un curso para escribir guiones de cine.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que trate de crear un conocimiento holístico, sin ceñirse sólo a una cosa (estilo, metodología, incluso tipo de activo) y que aprenda también de los errores de los demás.

¿Es momento de invertir en España?

Siempre hay valores interesantes, dentro y fuera del Ibex 35. Algunos de ellos deberían estar siempre en cartera, pero más allá de eso no veo razones para sobreponderar España frente a otras regiones en el momento actual. Si lo hiciera me centraría en empresas que sean líderes globales y obtengan una parte importante de su cifra de negocio internacionalmente. La economía española es la 4ª dentro de la UE, pero creo que aún tiene camino por delante en lo que a representación de sus empresas en las bolsas globales se refiere.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Va a depender de dónde esté la casa y de cuáles sean mis expectativas de rentabilidad, pero en términos agregados no me compraría una casa para alquilar en el momento actual. Si me comprara una casa tendría que ser para vivir y lo haría por una cuestión más emocional que matemática (por ejemplo “la casa de tus sueños” con unas características muy concretas).

Creo que hay alternativas más atractivas (y sencillas) actualmente, desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, liquidez, y fiscalidad.