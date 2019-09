Los fondos españoles tienen deberes: solo un 29% invierte con criterios verdes

Los fondos españoles tienen deberes por delante en cuanto a la sostenibilidad de sus inversiones. Según un estudio reciente de la gestora suiza Vontobel Asset Management, solo un 29% de las inversiones de los fondos en España está asignado a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

Esta cifra representa prácticamente el doble que en Noruega, en el 15%, pero es 1,5 veces menor que en Brasil, que tiene los fondos más verdes y sostenibles, con un 44%. En España, un 56% de los encuestados reconoce que sus fondos no invierten con enfoque ESG y otro 15% asegura no saber si sus fondos aplican criterios responsables o no.

Los países con los fondos más sostenibles son, además de Brasil, Italia y Países Bajos, con cifras del 41% y del 36%, respectivamente. Por el contrario, los mercados con los fondos menos socialmente responsables son Noruega, Reino Unido o Argentina, con un rechazo a este tipo de inversiones del 65% en los dos primeros casos -cuando, se supone, están muy a la vanguardia en este terreno- y del 64% en el tercero, según el estudio de Vontobel.

Curiosamente, Alemania se muestra como el país donde sus inversores menor grado de conocimiento tienen acerca de si sus fondos están comprometidos con el medio ambiente, la sociedad y las buenas prácticas en las empresas. Un 41% de alemanes desconoce esta realidad.

UN 47% DE UNA CARTERA DE 100.000 EUROS PODRÍA LLEGAR A SER SOSTENIBLE

La inversión sostenible se ha convertido en uno de los temas más candentes para la industria de la gestión de fondos en los últimos años. Los Principios de Inversión Responsable que puso en marcha la ONU (UNPRI, en inglés) hace más de una década y que han firmado ya más de 2.300 miembros -que gestionan de forma conjunta unos 85 billones de dólares- se muestran cada vez más relevantes. El estudio de Vontobel revela que los inversores estarían dispuestos a asignar un 47% de una cartera hipotética de 100.000 euros a inversiones que estuvieran alineadas con estos principios.

Aunque todavía hay bastantes deberes por hacer en España en cuanto a este tipo de inversiones, no menos cierto es que ya hay un importante caldo de cultivo en materia de inversión sostenible. El estudio de la gestora suiza arroja datos optimistas. Un 26% de los encuestados españoles considera que las compañías que se comportan éticamente tendrán una mayor rentabilidad en el largo plazo, frente al 23% de la media. Es más, el porcentaje de ahorradores que afirma que abandonarían la inversión en una compañía si no se comporta de forma ética es del 47%, por encima de la media del estudio, un 45%. “Hay esperanza”, asegura Vontobel.