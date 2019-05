Magallanes: los ETF propagan el growth en Europa... y dan una oportunidad al value

Los inversores que hayan apostado por el estilo value durante el último lustro habrán podido comprobar que, si sus posiciones estaban en Europa, el estilo growth les ha barrido. Según un estudio llevado a cabo por Magallanes, la gestora de Iván Martín, la rentabilidad promedio del conjunto de valores etiquetados como valor dentro del Stoxx Europe 600 ha sido del 11% acumulado en cinco años, frente al 128% de las compañías de crecimiento. Y la brecha es aún mayor a 15 años. Pero esto no es una mala noticia para el value, todo lo contrario. La bola de nieve generada por los ETF les abre una oportunidad a los mejores gestores de este estilo.