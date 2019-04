BMW pasa factura a Horos, pero la gestora le da otra oportunidad

Horos, la gestora value liderada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, está de enhorabuena. Ha conseguido alcanzar los 50 millones de euros bajo gestión antes siquiera de cumplir su primer año de vida. Tras su flojo arranque de 2018, en 2019 sus dos principales fondos acumulan una rentabilidad casi del 17% en el caso del internacional y superior al 9% en el ibérico. Sin embargo, el primero podría ir incluso mejor si no fuera por BMW, que ha sido su principal freno. No obstante, la firma da otra oportunidad a la automovilística alemana.