JPMorgan le da otra oportunidad a las titulizaciones tras caer en desgracia con la crisis

La relajación de la Fed a la hora de manejar su política monetaria de subidas de tipos ha dado un balón de oxígeno a las empresas para que se financien a tipos bajos durante un tiempo más. Precisamente, el mercado de deuda corporativa ha sido el más activo en los últimos años en términos de emisores, aunque ahora tiene una derivada que preocupa a las gestoras: el gran peso de las emisiones de rating bajo dentro del universo de grado de inversión. En concreto, a JPMorgan Asset Management le quita el sueño los inversores pasivos en los índices que recogen este universo: “Están comprando emisiones de menos calidad”. Mientras, la firma vuelve a invertir en titulizaciones tras caer en desgracia con la crisis.

Gestoras de uno y otro tipo y de diferentes procedencias han advertido sobre esta situación. “Si la recesión es fuerte o llega antes, nos preocupa la burbuja del mercado de crédito”. Esta es una frase que hoy puede escucharse de manera recurrente en los corrillos financieros. Según la gestora de JPMorgan, que ha presentado su último Guide to the Markets, algo más del 50% de las emisiones de grado de inversión en los principales mercados desarrollados está en el escalón más bajo de calidad, el BBB.

En 2008, en el inicio de la crisis, los bonos BBB suponían en torno a un 20% del mercado de deuda privada con grado de inversión en la zona euro y Reino Unido, y aproximadamente un 35% en Estados Unidos. En el 2000, eran más de un 5% en la eurozona, un 10% en Reino Unido y algo menos del 25% en Estados Unidos. Su presencia en estos años ha ido de menos a más.

“La Fed ha quitado mucha presión sobre el mercado de deuda corporativa. Valoramos positivamente el acceso que han tenido las compañías a los mercados financieros en estos años, pero ahora nos preocupa que haya empeorado la calidad del grado de inversión”, señala Manuel Arroyo, director de Estrategia de JPMorgan AM para España y Portugal. “Tendría cuidado si fuera un inversor pasivo que compra un índice de renta fija investment grade. El índice no será igual que hace una década. Ahora estaría comprando emisiones de menor calidad”, resume el experto.

VUELTA A LAS TITULIZACIONES

Las caídas de las bolsas el noviembre y diciembre pasados descontaban un escenario de recesión, pero “se ha evitado”. Lo que hay ahora es “un crecimiento mundial por debajo de tendencia”, lo que hace que en la gestora de JPMorgan mantengan la cautela.

El mercado piensa que va a haber bajadas de tipos por parte de la Fed dadas las incertidumbres que acechan, si bien las propias previsiones internas del banco central estadounidense apuntan lo contrario: ninguna subida en 2019, la próxima será en 2020. “Nosotros estamos con la Fed”, afirma Arroyo.

En este contexto de tipos, JPMorgan AM conserva aún en sus fondos un peso grande en deuda corporativa high yield (o de alto rendimiento), pero “lo estamos reduciendo”. Está rotando esas posiciones hacia otros activos, sobre todo las titulizaciones, caídas en desgracia cuando estalló la crisis a causa de las hipotecas subprime en Estados Unidos y los famosos CDO.

“Hay dos tipos de titulizaciones y ambas nos gustan. Las de agencia, con garantía gubernamental, que son casi deuda del Tesoro pero con una TIR más alta. Y las de no agencia, emitidas normalmente por los bancos de inversión y con las que te ‘metes en vena’ economía americana, por ejemplo sobre crédito al consumo”, explica el directivo de JPMorgan AM en Iberia.

En la parte conservadora de las carteras, la gestora también está entrando en emisiones de deuda emergente en moneda local y haciendo coberturas tácticas en duración, en distintos tramos de curvas.

BOLSA AMERICANA A PESAR DE ESTAR CARA

En la parte de más riesgo, la bolsa, JPMorgan AM sigue confiando en el parqué norteamericano a pesar de ser el que tiene un PER más alto frente a su media histórica (desde 1990, según el Market Insights de la casa). “Llevamos años largos de bolsa americana. Es la región con mejor visión macro. Es donde están los mejores resultados empresariales, las valoraciones aún no son excesivas y las compañías tienen un componente de calidad”, argumenta. Pero también apuesta por las bolsas emergentes con carácter global.