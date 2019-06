Amiral Gestion: "Con dinero gratis, hay empresas en Europa que son zombies"

La firma gala Amiral Gestion (liderada por François Badelon, el Warren Buffett francés) se suma a las señales de alarma que otras grandes gestoras internacionales llevan lanzando desde hace meses. Sus fondos están llenos de liquidez e infraponderados en renta variable porque sus gestores no ven con claridad el mercado actual. El PER de la bolsa mundial empieza a ser elevado y los bancos centrales, con su política monetaria ultraexpansiva, están manteniendo vivas a compañías que no deberían estarlo. “Con dinero gratis, hay empresas en Europa que son zombies”, asegura Jacques Sudre, uno de sus gestores de referencia.