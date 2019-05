La firma de asesoramiento iCapital ficha a un gran banquero de UBS para entrar en Andalucía

La firma de asesoramiento financiero iCapital desembarca en Andalucía. Ha abierto una oficina en Sevilla, para la que ha fichado como director a Benito Pineda, un banquero sénior de UBS, según ha podido saber Bolsamanía. Con esta apertura, iCapital tendrá representación en siete ciudades de España.

El grupo iCapital, nacido en 2006, da asesoramiento financiero a familias empresarias con patrimonios financieros superiores a los tres millones de euros, así como a entidades religiosas. Es una de las mayores empresas de asesoramiento financiero (EAF) de España, con más de 1.400 millones de euros bajo asesoramiento, y su plantilla está formada por cerca de 30 profesionales.

El fichaje ‘andaluz’ de iCapital ha trabajado durante los últimos 15 años en la banca privada de UBS en España. De 2004 a 2012, se dedicó a la captación y gestión de clientes de banca privada en UBS Wealth Management, y de 2012 a 2019 ha estado centrado en los Intermediarios Financieros y los clientes institucionales, como responsable de captación de nuevos clientes (entre ellos, EAF, agencias y sociedades de valores y gestoras de fondos) y especialista de inversión de este departamento.

Esta firma de banca privada ya tiene oficinas en Madrid, Alicante, Valencia, Oviedo, Zaragoza y Gran Canaria. Entre sus filas, hay asesores financieros que han trabajado para firmas de primera fila como Popular Banca Privada, Santander, Banif, CaixaBank, Bankinter, Iberagentes, Merrill Lynch o Credit Lyonaisse, entre otras.

Sus tres socios fundadores son Pablo Martínez, Miguel Ángel García Brito y Óscar M. Juesas, quienes comparten su paso por la banca privada del Popular y también por Iberagentes.

DESEMBARCO EN ANDALUCÍA

En los últimos años, una vez la diagonal norte de la riqueza en España (País Vasco, Cataluña y Levante) ha sido atacada por casi todas las entidades y con Madrid al borde de su capacidad en cuanto a banqueros, la región andaluza ha captado el interés de distintos bancos privados y firmas de asesoramiento financiero, que sobre todo han apostado por Sevilla como sede para su oficina regional.

Una de ellas es Self Bank con el nuevo proyecto de Javier Marín, ex consejero delegado de Santander, y el capital riesgo norteamericano Warburg Pincus. Ha fichado a Manuel Salvador, un ex Banif, como director para Andalucía, tal y como adelantó Bolsamanía. Otra es Diaphanum, que ha aterrizado en la región de la mano del ex responsable de Novo Banco, Sergio Torras. Y hace nueve meses, Abante abrió su segunda oficina en Andalucía, esta vez en Málaga, con el fichaje de Rafael Romero, el hasta entonces director de Inversiones de la banca privada de Unicaja.

Desde 2014, otros bancos privados que han puesto un pie en Sevilla son Indosuez, Banco Mediolanum, Alantra o Mirabaud, entre los más famosos.