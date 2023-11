Warren Buffett delega su herencia benéfica en sus tres hijos: "Ahora están preparados"

Es de sobra conocida la promesa que Warren Buffett hizo sobre la donación de su fortuna. En 2006, cuando tenía 75 años, el conocido como 'Oráculo de Omaha' anunció que, tras su muerte, destinaría el 99% de su fortuna a causas benéficas. Ahora, el legendario inversor ha señalado en una carta abierta a accionistas con motivo del Día de Acción de Gracias que sus tres hijos serán los encargados de gestionar el legado benéfico de su padre.

"Mis tres hijos tienen ahora –y esto es difícil de creer para su padre– entre entre 65 y 70 años. Desde hace algunos años, sus fundaciones distribuyen sumas importantes, a veces al mismo donatario. Por lo general, sin embargo, los tres siguen caminos diferentes. Mis tres hijos son los albaceas de mi testamento actual, así como los fideicomisarios nombrados del fideicomiso benéfico que recibirá más del 99% de mi patrimonio conforme a las disposiciones del testamento. En 2006 no estaban plenamente preparados para esta enorme responsabilidad, pero ahora sí lo están", ha indicado el célebre inversor.

Asimismo, Buffett ha convertido 1.600 acciones A de Berkshire Hathaway en 2.400.000 acciones B con el fin de entregar estas acciones B a cuatro fundaciones familiares: 1.500.000 acciones a The Susan Thompson Buffett Foundation y 300.000 acciones a cada una de The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation.

"Mis hijos, junto con su padre, tienen la creencia común de que la riqueza dinástica, aunque legal y común en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos, no es deseable. Además, hemos tenido muchas oportunidades de observar que ser rico no te hace ni sabio ni malo. También estamos de acuerdo en que el capitalismo –cualesquiera que sean sus debilidades, incluidas las enormes disparidades en riqueza e influencia política que reparte de forma un tanto caprichosa entre sus ciudadanos– ha hecho y sigue haciendo maravillas", ha añadido el Oráculo de Omaha, quien cree que EEUU "es la primera prueba de esa creencia".

Cabe recordar que Buffett es la novena persona más rica del mundo, con un patrimonio que supera los 120.000 millones de dólares. Este año, la fortuna de Buffett ha engordado sensiblemente gracias al buen hacer de algunas de sus inversiones más conocidas como Apple. En las últimas semanas, el inversor se ha desprendido de todas sus acciones de General Motors y de Johnson & Johnson.

EL FUTURO DE BERKSHIRE

Según ha detallado Buffett, los tres hermanos deben actuar por unanimidad en la administración del fideicomiso testamentario. "Debido a la naturaleza aleatoria de la mortalidad, siempre hay que designar sucesores. Los estatutos del fideicomiso serán amplios. Las leyes relativas a la filantropía cambiarán de vez en cuando, y los fideicomisarios sabios sobre el terreno son preferibles a cualquier restricción escrita por alguien que ya no está. Cualesquiera que sean las reglas –y las reglas son necesarias – la filantropía privada siempre tendrá un lugar importante en América", ha subrayado.

De acuerdo con esta misiva, el fideicomiso testamentario se autoliquidará al cabo de una década "más o menos" y funcionará con un personal reducido. En la medida de lo posible, añade Buffett, se financiará con acciones de Berkshire, "una de las empresas más grandes y diversificadas del mundo", de la que dice tener "el CEO adecuado para sucederme y también el Consejo de Administración adecuado".

"A corto plazo, las características y el comportamiento distintivos de Berkshire se verán respaldados por mis grandes participaciones en Berkshire. Sin embargo, en poco tiempo, Berkshire se ganará la reputación que entonces merezca. La decadencia puede ocurrir en todo tipo de grandes instituciones, ya sean gubernamentales, filantrópicas o con ánimo de lucro. Pero no es inevitable. La ventaja de Berkshire es que ha sido construida para durar", ha apuntado.

Buffett ha asegurado que, tras su muerte, la disposición de sus activos será un "libro abierto sin fideicomisos "imaginativos" o entidades extranjeras para evitar el escrutinio público, sino más bien un simple testamento disponible para su inspección en el Juzgado del Condado de Douglas".

"En Acción de Gracias tengo mucho que agradecer. Y a todos mis socios en la propiedad de Berkshire, les deseo a ustedes y a sus familias lo mejor en salud y felicidad", ha concluido el Oráculo de Omaha.