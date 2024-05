Allianz GI: "Vender en mayo por el viejo refrán parece una decisión cortoplacista"

'Sell in May and go away', traducido como 'Vende en mayo y sal del mercado', hace referencia al viejo dicho bursátil que aconseja vender las posiciones en bolsa porque, estacionalmente, el periodo comprendido entre principios de mayo y finales de septiembre es el más negativo para los inversores.

Sin embargo, para Hans-Jörg Naumer, director de Global Capital Markets y Thematic Research de Allianz Global Investors (GI), "los inversores no deberían dejarse llevar ciegamente por los viejos refranes, sino que deberían tener en cuenta los siguientes factores".

En primer lugar, este estratega menciona el crecimiento económico, porque "el cambio de ciclo es cada vez más evidente en todo el mundo". Según su análisis, "la economía mundial se está recuperando, pero a diferentes ritmos según la región".

ESCENARIO DE 'NO ATERRIZAJE' EN EEUU

Por ejemplo, considera que Estados Unidos se dirige a "un escenario de 'no aterrizaje', que poco a poco va ganando terreno al escenario de 'aterrizaje suave' que se preveía anteriormente".

Si finalmente ocurre esto, Naumer señala que "la solidez del crecimiento estadounidense repercutirá en los precios y, a su vez, en el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)", cuyos responsables "se han vuelto más cautos a la hora de abordar la flexibilización monetaria en cualquiera de sus mensajes".

Así, este experto cree que "el crecimiento y los beneficios empresariales podrían beneficiarse en un primer momento, y los efectos en la política monetaria podrían provocar una revalorización del mercado de renta variable".

"Sin embargo", añade, "esto no es algo automático", porque "después de todo, las acciones han tenido que adaptarse a los retrasos de las bajadas de tipos durante varios trimestres consecutivos. Y les ha ido bien".

GEOPOLÍTICA

En segundo lugar, Naumer menciona la geopolítica, que es "impredecible" y puede ofrecer sorpresas (positivas y negativas) que alteren el crecimiento económico mundial.

"Pese a esto", señala que, un 'aterrizaje suave' a nivel global "sigue siendo el escenario más probable, por lo que la amenaza de una recesión se ha disipado de forma evidente".

"En realidad", afirma, "lo que estamos experimentando se asemeja mucho a un escenario de 'Ricitos de Oro', en el que la economía avanza a un ritmo que respalda los beneficios de las empresas, pero sin ir a toda máquina, por lo que no hay riesgo de recalentamiento ni de subidas excesivas de los precios".

ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA

"Por tanto", concluye, "teniendo en cuenta las incertidumbres actuales sobre la evolución de los mercados en el futuro, la siguiente asignación estratégica en renta variable, renta fija y en divisas podría ser una buena opción".

Teniendo en cuenta este análisis, Naumer aforma que "un escenario de 'Ricitos de Oro' debería seguir apoyando a la renta variable", por lo que "vender en mayo, sólo porque es ese mes del año, parece una decisión cortoplacista".

"Sin embargo", añade, "existen ciertos retos para las acciones si se reajusta la dirección de la política monetaria (escenario de 'no aterrizaje') o si los datos económicos son más débiles y sugieren un cambio hacia la recesión, aunque tal escenario no parece muy probable".

En este sentido, destaca que "las valoraciones en el sector tecnológico estadounidense o en el índice Nasdaq no están excesivamente elevadas, según la ratio precio/beneficio (PER) de Shiller, que se basa en los beneficios empresariales ajustados al ciclo". Aunque indica que "algunos valores, en particular los '7 Magníficos', se valoran a múltiplos mucho más altos que el sector tecnológico en su conjunto".

RENTA FIJA: "RENDIMIENTOS ATRACTIVOS"

En lo que se refiere a la Renta Fija, Naumer remarca que "los rendimientos de la deuda pública estadounidense y de la zona euro parecen atractivos, siempre que se lleven a cabo los recortes de tipos previstos".

"Sin embargo", precisa, "no se puede descartar un nuevo aumento temporal de los rendimientos: el Banco de Japón está empezando a normalizar su política monetaria y acaba de abandonar una larguísima era de tipos negativos. Además, los precios de la energía podrían volver a subir debido a la guerra en la franja de Gaza y provocar un aumento de las presiones inflacionistas".

'VUELVE EN SEPTIEMBRE'

Por último, este experto recuerda que el refrán bursátil completo, cuyo origen se remonta al Londres de 1776, es 'Sell in May and go away, come back on St. Leger’s Day'. Es decir, 'Vende en mayo y sal del mercado, pero regresa para el Día de St Leger', una carrera de caballos que se celebra en septiembre.

"Así pues", afirma, "si realmente quiere basar sus decisiones de inversión en dichos populares, no debería volver al mercado antes de finales de septiembre, ya que, de media, septiembre ha sido un mal mes para la renta variable en el pasado".

Aunque la conclusión de Naumer es que "los movimientos de los mercados son tan complejos que no es posible reflejarlos con simples reglas empíricas. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que la gestión activa, y por algo las soluciones de inversión orientadas a los multiactivos están en auge".