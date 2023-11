¿Qué acciones está comprando y vendiendo el mítico inversor Warren Buffett? Según los últimos datos publicados, el 'oráculo de Omaha' ha vendido todas las acciones que controlaba en dos conocidas empresas americanas, como General Motors y Johnson & Johnson.

A través de su holding inversor, Berkshire Hathaway, Buffet también ha reducido su exposición a otras compañías como Procter & Gamble, Mondelez International, United Parcel Service, Amazon y HP.

Entre sus principales posiciones, que siguen siendo Apple (50% de la cartera), Bank of America (9%), American Express (7,2%), Coca Cola (7,1%) y Chevron (5,9%), el único movimiento ha sido una reducción del 10% en su participación en Chevron (aunque su participación sigue siendo muy elevada, y está valorada en más de 18.000 millones de dólares).

Estos cinco valores suponen casi el 80% de una cartera que también apuesta, aunque en menor medida, por otras compañías americanas, como la petrolera Occidental Petroleum (4,6%), la empresa de alimentación Kraft Heinz (3,5%), la agencia de calificación Moody`s (2,5%) y la aseguradora sanitaria DaVita HealthCare Partner (1,09%).

Otras compañías con menor ponderación en la cartera de acciones de Buffett son HP (0,84%), Verisign (0,83%), Citgroup (0,73%), Kroger (0,71%), Visa (0,61%), Charter Communications (0,51%) y Mastercard (0,5%).

LAS INVERSIONES DE SU SOCIO CHARLIE MUNGER

Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, donde a sus 99 años sigue ocupando el puesto de vicepresidente, también gestiona su particular lista de acciones favoritas

Además de controlar acciones de Berkshire Hathaway, Munger fue durante mucho tiempo el presidente de Daily Journal Corporation, una empresa que se dedica a la publicación y la gestión de información legal y que cotiza en el Nasdaq. También supervisó la gestión de inversiones de Daily Journal, que incluye acciones en otras empresas.

En la actualidad, esa cartera de acciones está compuesta por cuatro compañías, según la filosofía de Munger de enfocarse en una cartera de pocos valores y mantenerlos a muy largo plazo.

1. WELLS FARGO

La principal posición es el banco estadounidense Wells Fargo, que supone un 41% de la cartera. Es uno de los mayores bancos de Estados Unidos en términos de activos, aunque en los últimos años se ha visto salpicado por varios escándalos, como la creación de cuentas falsas por parte de empleados para cumplir con objetivos de ventas, que han afectado a su reputación.

2. BANK OF AMERICA

La segunda mayor posición es Bank of America, que supone casi el 40% de la cartera. Se trata de otro de los bancos más importantes de Estados Unidos y muestra cómo Munger siempre ha considerado al sector financiero como una de sus opciones de inversión favoritas.

3. ALIBABA, EL GRAN ERROR

La tercera posición de esta cartera es el gigante del comercio electrónico Alibaba, que supone el 16% de la cartera y ha sido uno de los grandes errores de Munger en los últimos tiempos. Como él ha reconocido públicamente, "considero a Alibaba como uno de los peores errores que he cometido".

"Al pensar en Alibaba, me cautivó la idea de su posición en el mercado chino de internet. No me di cuenta de que sigue siendo un maldito minorista. Me desconcentré un poco y eso me hizo sobreestimar los retornos futuros de Alibaba. Sigo frotándome las narices con mis propios errores, como lo estoy haciendo ahora, porque creo que es bueno para mí", señaló en la Junta de Accionistas del Daily Journal de 2023.

4. US BANCORP

La cuarta posición es para US Bancorp, conocido como US Bank, y que también es otro de los bancos más importantes de Estados Unidos (está considerado el quinto más grande del país). Aunque su ponderación en la cartera es muy reducida, del 2,92%.