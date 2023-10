Las 3 mejores acciones de Charlie Munger (socio de Buffett) y su mayor error de inversión

"El gran dinero no está en la compra y la venta, sino en la espera". Es una de las frases célebres que se le atribuyen a Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, donde a sus 99 años sigue ocupando el puesto de vicepresidente.

Además de controlar acciones de Berkshire Hathaway, Munger fue durante mucho tiempo el presidente de Daily Journal Corporation, una empresa que se dedica a la publicación y la gestión de información legal y que cotiza en el Nasdaq. También supervisó la gestión de inversiones de Daily Journal, que incluye acciones en otras empresas.

Otra de las frases célebres de Munger es que "alguien siempre se hará más rico más rápido que tú, esto no es una tragedia". En la actualidad, esa cartera de acciones está compuesta por cuatro compañías, según la filosofía de Munger de enfocarse en una cartera de pocos valores y mantenerlos a muy largo plazo.

1. WELLS FARGO

La principal posición es el banco estadounidense Wells Fargo, que supone un 41% de la cartera. Es uno de los mayores bancos de Estados Unidos en términos de activos, aunque en los últimos años se ha visto salpicado por varios escándalos, como la creación de cuentas falsas por parte de empleados para cumplir con objetivos de ventas, que han afectado a su reputación.

"La diferencia entre un buen negocio y uno malo es que el bueno suele tener que enfrentarse a decisiones fáciles y el malo suele tener que enfrentarse a decisiones dolorosas", ha señalado Munger en alguna ocasión.

2. BANK OF AMERICA

La segunda mayor posición es Bank of America, que supone casi el 40% de la cartera. Se trata de otro de los bancos más importantes de Estados Unidos y muestra cómo Munger siempre ha considerado al sector financiero como una de sus opciones de inversión favoritas.

Otra de sus frases célebres es que "no tienes que ser brillante, solo un poco más sabio que los demás, en promedio, durante mucho, mucho tiempo". Munger fue presidente de Wesco Financial Corporation desde 1984 hasta 2011, cuando la firma fue finalmente adquirida por Berkshire Hathaway, así que conoce muy bien el sector financiero estadounidense.

3. ALIBABA, EL GRAN ERROR

La tercera posición de esta cartera es el gigante del comercio electrónico Alibaba, que supone el 16% de la cartera y ha sido uno de los grandes errores de Munger en los últimos tiempos. Como él ha reconocido públicamente, "considero a Alibaba como uno de los peores errores que he cometido".

"Al pensar en Alibaba, me cautivó la idea de su posición en el mercado chino de internet. No me di cuenta de que sigue siendo un maldito minorista. Me desconcentré un poco y eso me hizo sobreestimar los retornos futuros de Alibaba. Sigo frotándome las narices con mis propios errores, como lo estoy haciendo ahora, porque creo que es bueno para mí", señaló en la Junta de Accionistas del Daily Journal de 2023.

4. US BANCORP

La cuarta posición es para US Bancorp, conocido como US Bank, y que también es otro de los bancos más importantes de Estados Unidos (está considerado el quinto más grande del país). Aunque su ponderación en la cartera es muy reducida, del 2,92%.

"Al igual que Warren Buffett, tuve una pasión considerable para hacerme rico, no porque quisiera Ferraris, quería la independencia. La quería desesperadamente", ha relatado Munger en más de una ocasión.

Su receta para conseguirlo es sencilla, pero llevarla a la práctica es, en la mayoría de las ocasiones, mucho más complicado de lo que parece a simple vista. "Subes lo más fuerte que puedes avanzando un centímetro cada vez. Ese es el secreto de la vida".