Miguel Jiménez (Renta 4): "La ESG es una idea atractiva, pero mal ejecutada"

El serial de entrevistas que Bolsamanía está llevando a cabo con los principales gestores españoles de fondos vuelve a llevar al lector a Renta 4 Banco. En esta ocasión, la charla tiene lugar con Miguel Jiménez, responsable de dos de los fondos mixtos todoterreno más famosos del país, R4 Nexus y R4 Pegasus. Se trata de un cuestionario fijo al que han contestado profesionales tanto de bancos como de boutiques independientes, con preguntas acerca de sus carteras, su visión sobre el sector y los activos financieros y otras de índole personal.

Pregunta: ¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Respuesta: 'Un paso por delante de Wall Street', de Peter Lynch.

¿El blog que más sigues en tu día a día laboral?

No tengo uno, leo todo lo que puedo.

¿Eres alcista o bajista de aquí a fin de año?

Alcista, incluso con malas noticias en los próximos meses.

¿Tu valor más antiguo en el fondo?

Reckitt Benckiser. Su política de 'corporate governance' es excelente.

¿Tu valor favorito en la actualidad?

Tencent. El mundo gira hacia Oriente y esta compañía, además, está posicionada en muchos de los sectores de crecimiento que nos gustan: videojuegos, wechat, la nube...

¿Un competidor al que admiras?

A la gran mayoría, siempre que no sean gestores indexados. Estar en primera línea en este mundo no es nada fácil.

¿Un lugar donde te relajes y saques tus mejores ideas para el fondo?

Cabezón de la Sal, en Cantabria. Las montañas y el sustituir la rutina diaria ayudan a que fluyan las mejores ideas. Es fundamental aislarse del cortoplacismo y el ruido diario de la bolsa.

Como inversión personal: ¿un ETF o un 'hedge fund'?

Hedge fund. Me gusta que haya convicciones detrás de las inversiones. Pero entiendo los ETF para muchos ahorradores.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Pasión, sentido común, responsabilidad. En ese orden.

¿Es el Covid-19 peor crisis que la de 2008?

Hasta el momento, no, por la intervención de las autoridades (política monetaria y fiscal). Aunque siempre hay que tener en cuenta segundas y terceras derivadas…

El gran mercado del futuro será…

Seguirá siendo Estados Unidos, por las características de aquel país, aunque Asia (China) cada vez tendrá más importancia.

La inversión sostenible: ¿marketing, moda o realidad imparable?

Un poco de las tres. Una idea atractiva, mal ejecutada hasta el momento.

¿Sobrevivirán las sicav españolas?

Sí, pero con otro nombre. Pero como da votos eliminarlas, habrá que inventar otro nombre para designarlas.

¿Una megatendencia de futuro a la que subirse y no bajarse nunca?

Tecnología y salud son las más claras.

¿Un deportista por el que madrugues o trasnoches?

Real Madrid. Sigo siendo muy futbolero, aunque algo menos que antes.

La serie Billions: ¿mito o realidad?

No lo sé, no la he visto.

¿Volverá a moverse alguna vez el Ibex 35 entre los 15.000-16.000 puntos?

A largo plazo, algún día… Puede ser, pero desgraciadamente el mundo está cambiando y hay ganadores y perdedores y, en términos generales, las compañías españolas están entre los últimos.

¿Tu mayor fiasco como inversor?

En renta fija, las perspectivas de los tipos de interés. En renta variable, no haberme dado cuenta antes de la fortaleza de las compañías tecnológicas americanas.

¿Qué es mejor, ponerse corto de un valor o desecharlo para elegir uno bueno?

Como gestor de patrimonios, nuestro acierto debe ser buscar las empresas buenas de las que ser accionistas mucho tiempo. El ponerse corto tiene más que ver con el 'timing' y, aunque también es importante, no debería ser la parte principal del proceso de inversión.

¿Están bien pagados los gestores de fondos en España?

Sí. Se me ocurren unas cuántas profesiones más importantes que ésta y que están peor pagadas.