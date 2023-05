Miguel Ángel Rodríguez Quesada (Horos): "Gestamp es la clásica empresa que nos gusta"

Miguel Ángel Rodríguez Quesada, parte del equipo de gestión de Horos AM, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Esto depende de si eres un inversor novato, medio o avanzado. Voy a recomendar uno para cada estadio. Para un inversor novato, que todavía no está familiarizado con la importancia de comprar barato, y que es mejor comprar barato que caro, yo le diría que empezara con “El Inversor Inteligente”, de Benjamin Graham. Si sobrevives a esto y quieres profundizar en qué empresas son mejores que otras, no te puedes perder, bajo ningún concepto “Un paso por delante de Wall Street”, de Peter Lynch. Este libro hace una clasificación excelente de los tipos de empresas que hay y te da una buena idea de cómo ganar dinero con cada una de ellas. Para inversores avanzados recomendaría “Capital Returns”, que recopila información de la gestora Marathon Asset Management, y que te ayuda a entender cómo funcionan los ciclos de capital, que es algo imprescindible para obtener resultados sostenibles en el largo plazo.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

No tengo ni la menor idea de qué va a hacer el mercado en 2023, en 2024 o en 2025. No tengo una bola de cristal. Lo que sí puedo decir, es que, a día de hoy, encontramos muchísimas oportunidades de inversión en el mercado. Nuestros fondos tienen potenciales históricamente altos, lo que nos hace ser optimistas para los próximos años.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

Es el momento de invertir en buenas compañías, con buenos negocios, bien gestionadas, que tengan ventajas competitivas y que tengan potencial de revalorización, independientemente de en qué mercado coticen.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

No puedo dar mi punto de vista para los próximos 12 meses, pero sí para el largo plazo. Si toleras la volatilidad, la renta variable bien gestionada es un activo que ha generado una rentabilidad mucho mayor y apuesto a que eso va a seguir siendo así en el futuro.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Aunque todas las empresas que hay en el fondo me gustan, tengo especial predilección por las empresas industriales, siempre que estén bien gestionadas, no tengan mucha deuda y gocen de ventajas competitivas. Por poner un ejemplo concreto y centrarnos en España, Gestamp podría ser una de estas compañías. Es la clásica empresa que nos gusta: empresa gestionada por una familia industrial que ha conseguido convertir una pequeña empresa de acero y piezas para automóviles en un líder mundial, con un nivel de apalancamiento financiero adecuado, con ventajas competitivas cada vez más sólidas, y que cuenta con una valoración atractiva que nos hace ser muy optimistas en términos de rentabilidad en el largo plazo.

¿Un gestor al que admiras?

Por poner clásicos, pero no muy clásicos, tengo mucha admiración por David Einhorn y por Bill Ackman.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Calidad, diferenciación y seguridad.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Como equipo gestor llevamos muchos años invirtiendo en tecnología. Para ser más preciso, hemos sido inversores de muchas plataformas tecnológicas, eso sí, evitando tecnologías cambiantes y modas, centrándonos en empresas cargadas de ventajas competitivas. Muchas de las empresas en las que hemos invertido son tan buenas que han acabado siendo monopolios u oligopolios creados por los usuarios, como es el caso, por ejemplo, de Microsoft, que fue la principal posición de nuestra estrategia internacional hace ya algunos años. Además, hemos sido accionistas de tecnológicas como Alphabet, Booking.com, Ebay, Paypal, Naspers o Baidu. Sin embargo, fuimos desinvirtiendo paulatinamente en estas compañías por las fuertes subidas que tuvieron en bolsa en los últimos años, manteniendo solamente Naspers (mayor accionista de Tencent) en la cartera. Todas son empresas excelentes, pero si la valoración no es atractiva, no vamos a invertir en ellas.

Tras las fuertes correcciones vividas por este tipo de compañías, especialmente en 2022, empezamos a encontrarlas atractivas de nuevo, con lo que empezamos a invertir otra vez en ellas y, a día de hoy, además de en Naspers, somos accionistas de Alphabet, de Baidu y de Paypal.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Fundamental.

¿Value o Growth?

No nos gusta poner etiquetas al tipo de compañías. Invertimos en compañías que podamos entender, con ventajas competitivas, poco endeudamiento, con buena gestión de capital y que coticen a menos de lo que valen. Algunas crecen al 20% y otras al 2%, pero la cuestión es lo que pagamos por ellas.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Son muchos los buenos consejos que he recibido (y que he leído). Honestamente, no puedo decir que uno sea mejor que otro pero, a la hora de invertir, uno que hay que tener tatuado es el de “asóciate a personas que se la jueguen contigo”.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Te recomendaría nuestros fondos porque, si hay algún cambio sustancial en la tesis de inversión de cualquier empresa, ya sea por disrupción tecnológica, por una mala gestión, por regulación o por cualquier otro motivo, no solo estamos más protegidos por tener cierta diversificación, sino porque podemos reaccionar de la forma adecuada en esa inversión. Además, en nuestros fondos, si encontramos una empresa mejor por ese camino de 10-20 años, vamos a darle más prioridad en la cartera.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

No considero que hagamos operaciones arriesgadas, aunque hay inversiones en las que tienes más convicción que en otras. No es lo mismo invertir en una compañía estadounidense que en una china, o no es lo mismo invertir en la compañía minera Ramaco Resources, que su valoración depende del precio del carbón metalúrgico, que es más volátil y variable, que en Sonae, donde los flujos de caja son fácilmente predecibles y que dependen en gran medida de un sector tan estable como el de la alimentación. Estos son solo algunos ejemplos, pero diversos motivos por el cual la convicción no es la misma. A la hora de valorar, ajustamos el múltiplo o limitamos el peso que puedan tener esas compañías con menos convicción en el fondo. Al final, lo relevante es equivocarte muy poco y, sobre todo, no equivocarte en las inversiones que tengan más peso en el fondo.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Principalmente con el deporte, la vida familiar, amigos y el campo.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Le diría que se centrara en su círculo de competencia, en las empresas que más conoce, ya sea porque ha trabajado en ese sector, porque su familia es empresaria o por cualquier otro motivo. Esas empresas las tiene que mirar con mucha profundidad y conocer bien el sector, sus clientes, sus proveedores, por qué es capaz de ganar dinero, cómo de sostenible es en el tiempo, etc. No le recomendaría muchos libros de inversión más allá de los básicos que comenté, pero sí que aprendiera contabilidad y que leyera mucho sobre la compañía y competidoras (informes anuales, sectoriales, de asociaciones, etc.).

¿Es momento de invertir en España?

En España las valoraciones están históricamente bajas por diversos motivos. Uno de ellos es que el inversor extranjero recela de invertir en España por la situación política y el intervencionismo del gobierno, que ha cambiado permanentemente las reglas del juego. Esto, en mi opinión, crea muchas oportunidades de inversión a largo plazo, ya que en España cotizan compañías de primer nivel mundial que tienen una parte importante de su negocio fuera de España y están sujetas a diferentes regulaciones. En esta línea, en nuestro fondo Horos Value Internacional hemos ido incorporando distintas empresas españolas al fondo porque tienen muchísimo potencial de revalorización, como es el caso de Elecnor, Applus, Gestamp o Amrest.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

El mercado inmobiliario es muy local, ni siquiera regional: no es lo mismo una casa en la calle Serrano que en la calle Francisco Silvela, a pesar de que está solo a unas cuantas manzanas de distancia. La diferencia es mucho más notable si comparamos por distritos, barrios o ciudades. En cualquier caso, por simplificar y dar mi punto de vista, cualquier oportunidad de inversión que analice compite con otras oportunidades disponibles. Aunque un buen activo inmobiliario tiene mucha capacidad de endeudamiento, si querías comprar una casa para alquiler en zonas de Madrid Centro o Barcelona Centro, conseguías rentabilidades del entorno del 3% (si bien esa rentabilidad te sube con el apalancamiento). A día de hoy, con la subida de tipos, esas rentabilidades deberían expandirse y, por ende, bajar el valor de las viviendas, aunque eso va a depender también de la oferta disponible. Si la pregunta fuera: ¿venderías hoy una casa en Madrid Centro a estos precios? La respuesta sería: “sí, la vendería porque veo mejores oportunidades de inversión en otros activos”.