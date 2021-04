Oleada de ETFs del bitcoin: Grayscale, Fidelity o Wisdom Tree llaman a la puerta de la SEC

Cinco años después de presentar una petición a la Securities Exchange Commission de EEUU (SEC) para lanzar un fondo cotizado en el bitcoin (ETF por sus siglas en inglés), que retiraría poco después, Grayscale Investments ha vuelto a intentarlo. La gestora se ha unido a la lista de compañías que hacen cola a la puerta del regulador de los mercados estadounidense, a la espera de su luz verde sobre vehículos de este tipo, que permitan a la gran masa de inversores institucionales quedarse con una parte del pastel de la más operada de las monedas de cifrado.

Al igual que ocurrió antaño, no está sola en su presión a la CNMV norteamericana que jamás ha autorizado un ETF de la creación de Satoshi Nakamoto. En el pasado, todos los intentos de figuras tan notables como los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss o de la propia Grayscale fueron en vano. Uno tras otro vieron sus solicitudes rechazadas o acabaron dándose por vencidos. Ahora, la lista que peticiones que se apila en la mesa de la SEC contienen nombres tan ilustres como Fidelity Investments, VanEck, WisdomTree Investments (WETF), SkyBridge Capital, Valkyrie Digital Assets, and NYDIG Asset Management. Y las expectativas no podrían ser más altas. "Parece una cuestión de cuándo -no de si- la SEC aprobará un ETF del bitcoin", indicó recientemente Todd Rosenbluth, jefe de investigación en CFRA,

Los expertos señalan dos poderosas razones que tienen el potencial de ablandar al supervisor de los mercados pilotado por Gary Gensler, expresidente de la Commodity Future Trading Commission, tras su nombramiento por el presidente de EEUU, Joe Biden. En primer lugar, el hecho de que una gestora del calibre de Fidelity -con mas de 35 millones de clientes y 3,8 billones de dólares en activos gestionados discrecionalmente- manifieste su interés en obtener el permiso para su fondo cotizado es ya de por sí un hito histórico. De hecho, la aprobación “supondría un momento más importante que la compra por parte de Elon Musk de 1.500 millones de dólares en bitcoins para la tesorería corporativa de Tesla, más significativo que el hecho de que PayPal permita a sus usuarios comprar, vender y mantener criptomonedas, y mayor que la próxima OPV de Coinbase”, explica Nik Bhatia, profesor adjunto de finanzas y economía empresarial en la Universidad del Sur de California.

En segundo lugar, Canadá autorizó su primer ETF de Bitcoin en febrero, y algunos más en las semanas siguientes. El primero y más grande, Purpose Bitcoin ETF, ha acumulado 1.200 millones de dólares en activos bajo gestión apenas dos meses después de empezar a cotizar.

Pero la de la SEC y los fondos cotizados del bitcoin es una historia de sonoras calabazas que se remonta mucho antes del primer intento de Grayscale y se fundamenta en que la SEC ha manifestado reiteradamente su preocupación por la volatilidad, la transparencia de los precios y los posibles fraudes y manipulaciones en los mercados de criptomonedas. Una postura que Gensler parece secundar. Pese a haberse mostrado partidario de la tecnología blockchain, aseguró en su discurso de nombramiento para el cargo que “hará cumplir las protecciones de los inversores en el mercado de las criptomonedas, lo que incluye garantizar que la custodia de los activos digitales sea segura y tratar de eliminar el fraude y la manipulación de los mercados” de este tipo de activos.

En este contexto, el Grayscale Trust que ahora espera la resolución de la SEC ha sido una de las pocas opciones para las personas que buscan exposición a través del mercado de valore de Wall Street. Grayscale, filial de Digital Currency Group, fue pionera en la gestión de activos digitales. Lanzó el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en 2013 y muchos más criptoproductos, como el Grayscale Ethereum Trust, en los años siguientes.

Sin embargo, hay razones por las que la aprobación de los fondos cotizados del bitcoin es poco probable en el futuro inmediato. "El papel de la SEC es la protección de los inversores. Aprobar un ETF de este estilo podría ser visto como un respaldo que puede ir en contra de fuerzas más poderosas dentro del Gobierno" de EEUU, señala Michael Venuto, cofundador y director de inversiones de Toroso Investments, a 'Cointelegraph'. Todavía se necesita más claridad "a nivel federal, fiscal, tributario y otras regulaciones" antes de que la agencia apruebe un fondo de este tipo, sentencia el experto.