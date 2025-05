BNP Paribas AM lanza un fondo cotizado equiponderado de renta variable global

BNP Paribas Asset Management refuerza su gama de ETF (fondos cotizados) con el lanzamiento de BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF, un subfondo de la gama BNP Paribas Easy ICAV con domicilio en Irlanda. El nuevo ETF comienza a cotizar este martes en Euronext Paris y Deutsche Börse Xetra, y pronto comenzará a hacerlo en Borsa Italiana y SIX Swiss Exchange.

El concepto de 'equiponderación' adquirió especial protagonismo en 2024 para compensar el peso desproporcionado de los llamados '7 magníficos'. La ponderación alternativa aporta una perspectiva más justa de la dinámica de actividad de mercado, según ha explicado BNP en nota de prensa.

"La equiponderación en nuestra cartera ofrece una mayor exposición a compañías de menor tamaño, a la vez que reduce la concentración en empresas de mayor capitalización", ha señalado la firma.

El BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF es un fondo artículo 8, según el Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), con un objetivo de inversión sostenible de al menos el 30% y con exposición al mercado de renta variable global.

El fondo aplica un enfoque 'best in universe' de selección ESG, que excluye las puntuaciones ESG más bajas para alcanzar un porcentaje de exclusión mínimo del 20% sobre la base de todos los criterios extrafinancieros frente al universo de inversión. El índice de referencia es el MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select.

Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal comenta que "este nuevo ETF responde al creciente interés de nuestros clientes por las estrategias de ponderación equitativa, que históricamente han demostrado ser una alternativa viable a los índices ponderados por capitalización de mercado".

"Las estrategias de equiponderación han ganado popularidad con el aumento de las valoraciones de las empresas de megacapitalización, en un contexto en el que el grado de concentración en las grandes empresas se sitúa en unos niveles sin precedentes.

Este enfoque reduce el riesgo de concentración, que el año pasado alcanzó en Europa el nivel más alto de los últimos veinte años, ofrece una exposición más equilibrada, tanto en términos geográficos como sectoriales y aumenta la exposición a las empresas de menor tamaño del índice", ha añadido Sol Hurtado de Mendoza.