Pictet se lanza a invertir en Reino Unido porque el Brexit ha dejado muchas gangas

El consenso de los gestores mira con recelo hacia el mercado británico a causa del Brexit, programado ahora para el 31 de enero de 2020, pero solo unos pocos atrevidos se están beneficiando del impás hasta el adiós definitivo del Reino Unido a la Unión Europea. Una de las gestoras que navegan a contracorriente es Pictet Asset Management. Su estratega jefe, Luca Paolini, defiende su gran apuesta táctica en estos momentos: “Es el mercado más barato de entre los desarrollados”, y hay verdaderas gangas.

Paolini apuntala una postura que por muchos es vista con sorpresa. “Reino Unido es el típico mercado que sobrerreacciona a los eventos geopolíticos. Pero lo cierto es que la libra está infravalorada en un 20% y las compañías de la Bolsa de Londres tienen una rentabilidad por dividendo del 5% en promedio”. En particular, prevé el estratega jefe de Pictet AM, “la economía doméstica del Reino Unido lo hará muy bien en sectores como los bancos o los distribuidores minoristas el año que viene, pero no en los próximos cinco años”. Por eso, los fuertes flujos que los fondos de Pictet están redirigiendo hacia la City solo tienen carácter coyuntural, y no estructural.

Según este experto, las cotizadas británicas son una mezcla de compañías defensivas y otras cíclicas ‘value’, entre estas segundas las mineras o la propia banca. A caballo entre los dos estilos, está el inmobiliario, un sector por antonomasia cíclico pero que, a su vez, genera rentas periódicas y es un ‘bond proxy’, lo que le hace defensivo en ciertas situaciones. Negro sobre blanco, Paolini centra sus esfuerzos en las empresas cíclicas y domésticas y ve inevitable que el próximo gobierno británico empuje un gran estímulo fiscal.

DEL 2018 AL 2020: DE DÓNDE VENIMOS Y ADÓNDE VAMOS

Para bien o para mal, el 2018 y el 2019 han sido años de récord. El año pasado, los mercados financieros vivieron su peor ejercicio desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, pero en 2019 se han dado la vuelta y está siendo “el mejor año desde 1993”. De hecho, reconoce Paolini, “este año es el clásico ejemplo de que un ETF hubiera sido la mejor opción de inversión”, ya que todo está subiendo con fuerza, con las bolsas internacionales en doble dígito. Pero el 2020 no va a ser tan fácil.

El estratega jefe de Pictet AM prevé que no será un ejercicio de ‘risk on-risk off’ (añadir o quitar riesgo en cartera), sino más bien de hacer una distribución de activos regional, seleccionando las áreas que mejor se comporten frente a los índices. Previsiblemente, la volatilidad aumentará y en la gestora suiza tendrán “algo más de liquidez de lo normal”, para aminorar las caídas y tener pólvora seca para comprar cuando los mercados corrijan.

En 2019, el crecimiento de los beneficios empresariales cerrará en verde en casi todo el mundo, salvo en Reino Unido y Japón (con caídas del -2% o más), pero en 2020 las ganancias de las compañías crecerán en todas las regiones, con la zona euro en cabeza del mundo desarrollado (10,5%). “La brecha de crecimiento entre Estados Unidos y la eurozona se está estrechando. EEUU se desacelera y Europa se estabiliza”, pone en contexto Paolini. En términos de renta fija, los bonos desarrollados que mayor rendimiento darán serán los americanos (1,9%) y los británicos (0,9%). El resto seguirá en negativo, a excepción de la deuda china, el último resquicio de tipos con aspiración al 3%.

España, donde el martes se anunció un preacuerdo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos tras el 10N y el ascenso de Vox y el desplome de Ciudadanos, no pondrá en peligro la estabilidad de la zona euro. “La economía del país es sólida y lo va a hacer bien. Es un gobierno de izquierdas, pero es débil. Al final, Bruselas neutraliza los extremos, ya pasó en Grecia con Syriza y Tsipras”, recuerda el estratega.

¿EN QUÉ INVERTIR?

En este contexto, las líneas maestras de los fondos de Pictet pasan por comprar acciones en el Reino Unido, la zona euro y los mercados emergentes, puesto que en Wall Street esperan rendimientos “planos o negativos” en 2020. Sectorialmente, “las cíclicas baratas como bancos y automovilísticas podrían ser las grandes sorpresas”. Y en los bonos, la gestora suiza se lanza a por los bonos de EEUU, sobre todo aquellos ligados a la inflación americana (su previsión es del 2,2% arriba), así como a por la deuda en moneda local de México o Rusia, “nuestros emergentes favoritos”.