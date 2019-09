Los fondos de autor son el doble de rentables que los fondos de la banca. La prueba son los fondos mixtos flexibles, aquellos que combinan acciones, bonos y liquidez y que sirven de termómetro del sector de la gestión. En los últimos 15 años, estos productos han dado un rendimiento anualizado del 5,41% al ser gestionados por boutiques independientes, si bien la rentabilidad baja al 3,08% cuando son administrados por las grandes gestoras de los bancos.

Este cálculo se ha hecho público en el primer Foro Independent’s Day, en el que cinco gestoras -Magallanes Value Investors, Cygnus, Fidentiis, Altair Finance y Belgravia Capital- se han dado cita para analizar los retos que tienen por delante los fondos de autor o independientes.

Para los fondos mixtos defensivos, que es donde una buena parte de los españoles invierte su dinero (así como en renta fija), el diferencial de rentabilidad entre las gestoras independientes y las gestoras bancarias es incluso mayor: un 4,02% frente a un 1,98% anualizado a 15 años, según Altair.

Según Antonio Cánovas del Castillo, socio fundador y director de Inversiones de Altair, “este mercado es de todo, menos normal”, con tipos de interés en negativo y una alta correlación entre todos los activos financieros. Ante esta tesitura, los gestores independientes sacan músculo. “Las boutiques siempre tendrán las mejores estrategias o, en su defecto, las menos malas”, asevera el gestor.

Para demostrarle a los clientes que la alineación de intereses es total, “y no como en otros modelos de distribución mayoritarios en España”, los gestores coinvierten su propio dinero. Es lo que, comúnmente, se llama ‘skin in the game’. En el caso de Magallanes, un 15% de sus activos bajo gestión (285 millones de euros sobre un total de 1.900 millones) es interno, es decir, de los socios fundadores, su familia y sus amigos. Así, subraya Iván Martín, socio fundador y su director de Inversiones, “Magallanes es el primer cliente de Magallanes”.

Un aspecto en el que coinciden estas cinco boutiques es que los gestores españoles son “mucho más creativos” y tienen “menos restricciones” que los gestores anglosajones. Es, en opinión de Cánovas del Castillo, de Altair, su “gran ventaja”.

EJEMPLOS DE INDEPENDENCIA

Gracias a esta libertad y a una alta dosis de flexibilidad, los fondos de autor han evitado grandes descalabros de los mercados y han hecho apuestas arriesgadas “de alta convicción” que, a la postre, salieron victoriosas. Por ejemplo, Magallanes invirtió en la compañía helena Mytilineos Holdings en 2015, en plena crisis del euro con un posible ‘Grexit’ y con el tercer rescate a Grecia de lleno, y triplicó su inversión. También rechazó la OPA sobre FCC por ser “pobre”, cuando “en otras entidades se va a las OPA por sistema”, y ha descartado comprar bancos españoles al no tener claro sus perspectivas de negocio con los tipos al 0%. Hoy día, ve con buenos ojos a Prosegur a pesar de su exposición a Argentina: “No es mal momento para echarle un vistazo”.

La concentración de valores es el otro baluarte de la gestión independiente, siempre con el cumplimiento de las reglas de la inversión colectiva por delante. “Si diversificas mucho la cartera, te conviertes en un índice. A partir de las 20 posiciones, la diversificación es ineficiente a la hora de añadir más rentabilidad. Si tienes un conocimiento profundo de lo que haces, tener un fondo concentrado es más rentable y no significa que le añadas una alta volatilidad”, defiende Juan Cruz, socio fundador y director de Inversiones de Cygnus.