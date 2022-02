¿Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? Esto dicen los expertos

¿Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? Es pronto para decirlo, pero sin duda nos encontramos ante el inicio del conflicto bélico más importante desde la Segunda Guerra Mundial, tal y como ha comentado Richard Shirreff, vicecomandante supremo aliado de la OTAN en Europa entre 2011 y 2014.

"Estamos en la situación más delicada desde la Segunda Guerra Mundial", ha comentado Shirreff en declaraciones a 'Bloomberg'. Ahora, la clave es ver cuál es la estrategia que sigue Rusia en los próximos días y semanas, así como las reacciones de EEUU, la OTAN, la Unión Europea, China y Ucrania, el país agredido.

Por el momento, es destacable que ningún país ha amenazado con acciones militares contra Rusia, una potencia nuclear. En este sentido, Vladimir Putin confía en que su apuesta por la invasión de Ucrania no implicarán, en ningún caso, una confrontación bélica con EEUU ni los países agrupados bajo el paraguas de la OTAN.

Washington ha amenazado con sanciones económicas, pero ha descartado enviar tropas americanas a Ucrania. Así, por el momento, la amenaza de que se produzca una Tercera Guerra Mundial es muy reducida.

"Putin ha dicho que Rusia no pretende conquistar Ucrania y solo tiene como objetivo las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, se han informado ataques con misiles en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kiev, lo que significa que las operaciones militares están claramente más extendidas de lo que se temía inicialmente", comentan los expertos de Danske Bank.

En su opinión, ahora hay que ver cuál es la reacción de Occidente. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá durante la jornada, mientras los líderes del G7 también preparan un encuentro.

Ruth Ferrero-Turrión, investigadora del ICE, ha comentado en 'Televisión Española' que "todo puede suceder y todas las previsiones han saltado por los aires". En su opinión, el ataque de Rusia "es irracional" y estamos viendo "ataques a todos los puntos de Ucrania".

"Putin está intentando destruir todas las infraestructuras militares de Ucrania para crear un corredor hasta Crimea. No va a hacer opción a una conquista total de Ucrania".

"Esperábamos una guerra limitada en el Donbás, no esperábamos esta declaración de guerra a Ucrania. El discurso de Putin se ha enfocado en Ucrania, no en el Donbás. Tenemos cuatro frentes abiertos, pero la OTAN no va a intervenir porque sería una confrontación directa con Rusia. Ucrania siempre ha estado sola, tiene apoyos puntuales pero ningún país va a intervenir militarmente", ha comentado Alejandro López Canorea, analista de 'Descifrando la guerra'. En su opinión, el objetivo de Rusia y Putin es "crear un nuevo orden internacional".

"Creemos que la OTAN actuará con mucho cuidado ante la amenaza con respecto a la asistencia militar a Ucrania, dada la advertencia de Putin sobre las consecuencias de cualquier participación de terceros en el país. En cambio, creemos que Occidente intentará golpear económicamente a Rusia lo más fuerte que pueda a través de duras sanciones", señalan desde Danske Bank.

Sin embargo, añaden que "Rusia ha podido reducir su dependencia con la UE, mientras que la importancia relativa de China como socio comercial ha aumentado, lo que podría mitigar aún más el golpe de las sanciones impuestas por Occidente".

En este sentido, hay que recordar que Putin lleva planeando esta estrategia desde hace años, y que va muy por delante de la comunidad internacional. Además, el papel de Rusia como potencia nuclear le blinda frente a cualquier represalia militar que pueda valorar Occidente.

Además, no hay que olvidar que Europa sigue dependiendo del gas ruso para el funcionamiento de su economía. Los futuros sobre el gas natural en el Viejo Continente se están disparando un 30% tras el ataque.

"La confrontación militar conducirá a precios más altos de la energía, lo que afectará a las perspectivas de crecimiento de la zona euro y, por lo tanto, exacerbaría las preocupaciones sobre la estanflación, ya que los consumidores privados se verán afectados por los costes más altos de la energía y la incertidumbre afectará a las inversiones", añaden desde Danske Bank.

Pese a que la probabilidad de un conflicto global es limitada, debido a que Ucrania no es un país estratégico para Rusia, Ruth Ferrero-Turrión ha valorado que "va a producirse un cambio importante en el contexto de las relaciones internacionales a largo plazo".

No hay que olvidar que Putin viajó hace unos días a China para entrevistarse con Xi Jinping, y que el régimen chino está apoyando claramente a Moscú en este conflicto, lo que en la práctica ya está creando un nuevo orden mundial. Desde Pekín apuestan por el diálogo para buscar una solución, pero en ningún caso han condenado el ataque militar contra Ucrania.

Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano, también opina que "Ucrania está sola y esta es la tragedia de Ucrania". Además, se ha mostrado muy preocupada por la postura de Rusia y por los comentarios de Putin sobre la 'creación artificial' de Ucrania y el objetivo de "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania".

Para Félix Arteaga, otro de los investigadores principales del Instituto Elcano, "el objetivo de Putin es marginar a Ucrania y anular su independencia y eso explica las acciones militares". En su opinión, Rusia "quiere hacer inviable la política ucraniana y dejar al Gobierno de Kiev en una situación de aislamiento".

Para Arteaga, "ahora mismo Putin está ganando la partida, pero ni finalmente no consigue sus objetivos y Ucrania se mantiene independiente, el tiempo jugará en su contra y a favor de Occidente".