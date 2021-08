JP Morgan tantea la creación de un fondo privado de bitcoin para clientes ricos

JP Morgan Chase ha empezado esta semana a presentar a sus clientes más adinerados un fondo privado de bitcoin, según adelante CoinDesk citando a fuentes cercanas al asunto. De confirmarse, sería una gran recogida de cable teniendo en cuenta la postura contraria mostrada por el banco de inversión y su CEO, Jamie Dimon, hacia la reina de las criptos.

Según las dos fuentes citadas por el medio, el fondo está siendo ofrecido junto a la firma de servicios financieros NYDIG, y aún no ha recibido el respaldo de ninguno de los clientes de la entidad.

Una de estas fuentes apunta que el objetivo del fondo privado del banco es actuar como una especie de puente entre sus clientes y un fondo de bitcoin que cotice en bolsa una vez su debut sea aprobado por la SEC, el equivalente estadounidense a nuestra CNMV.

La propia NYDIG ya ha presentado el proyecto de un ETF que incluya bitcoin ante la SEC, aunque expertos como Karen Smith, de Blockchain Association, descartan que la luz verde llegue pronto.

DONDE DIJE DIMON DIGO DIEGO

A falta de confirmación oficial, vale la pena recordar las declaraciones de Dimon. En 2014, afirmó que el bitcoin era "una terrible reserva de valor". Un año después, aseguraba que la cripto no sobreviviría y, dos años más tarde, calificó a la divisa como fraude.

En 2018, el consejero delegado de JP Morgan reconoció que "me importa una mierda el bitcoin", palabras que volvió a recuperar este mismo año, al declarar que "me da igual el bitcoin, no tengo ningún interés en él, aunque a los clientes les interesa y no seré yo quien les diga lo que tienen que hacer".