¿Ponerse largo en el bitcoin en plena 'crisis'? Todos lo hacen, según la última encuesta de BofA

Comprar en las caídas. Esta es una de las sobadas máximas que conoce todo inversor que se precie. Y con el bitcoin no está siendo distinto. La gran corrección que está viviendo la, por el momento, reina de las criptodivisas, ha abierto el debate sobre si realmente sigue teniendo potencial alcista o hay que vender al grito de sálvese quien pueda.

Más de uno de estos participantes del mercado creerá que, no solo manteniendo su posición en el bitcoin, sino incluso comprando más, está nadando a contracorriente... pero realmente todos lo hacen.

Ponerse largo en el bitcoin es, según la última encuesta entre gestores de fondos de Bank of America, "the most crowded trade in the world", es decir, la jugada que todo el mundo está llevando a cabo en estos momentos. Así lo asegura este estudio que reúne la opinión de 194 gestores con 592.000 millones de dólares bajo su control.

Históricamente, este honor suele significar que un activo está a punto de dispararse, como lo demuestra el hecho de que ponerse largo en las tecnológicas fuese la jugada más popular en septiembre del 2018 y del 2020, o hacer lo propio en el Tesoro estadounidense en marzo del 2020, o en el dólar en febrero del 2015 y en enero del 2017.

LAS TECNOLÓGICAS Y LO ESG, POR DETRÁS

Esta no es la primera vez que la reina de las criptos lidera la lista. En enero de este mismo año, el bitcoin también se posicionó como la jugada que todo el mundo hacía, justo antes de que su cotización pegase un estirón. También se colocó en primera posición en 2017, otro año especialmente memorable para este activo.

Actualmente, ponerse largo en las tecnológicas es la segunda apuesta más recurrente, según estos gestores, seguida de hacerlo en aquellas empresas que rijan su actividad por los valores ESG.