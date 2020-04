Ninety Nine, el Robinhood español, fija su apertura en mayo a pesar del Covid-19

Ninety Nine, conocido por algunos como el próximo Robinhood español, se pondrá en funcionamiento el próximo mes de mayo aunque la pandemia de Covid-19 siga vigente. Tras dos años y medio de trabajos previos, el bróker español debutará con una cuenta básica y una cesta de las mejores acciones de Wall Street, y ya tiene la licencia para saltar después a Portugal, Alemania, Francia, Holanda y Austria.

En una segunda fase, el bróker sacará una versión premium en la que estarán todas las acciones disponibles en Estados Unidos, que son cerca de 6.000, introducirá nuevas funcionalidades y estudiará si amplía con acciones europeas u otros productos financieros. “Dependerá en gran medida de lo que nos pidan los cliente”, asegura un portavoz oficial.

A la par, Ninety Nine está creando la infraestructura necesaria para poder operar en los cinco países europeos mencionados. Ya tienen el pasaporte para cada uno de ellos y el desembarco será simultáneo. “No sabemos exactamente cuándo, pero será uno o varios meses después del lanzamiento en España”, prevén. Lo que sí saben con certeza es que, en estos mercados, debutará con el mismo plan básico que en España, una cesta con las acciones de Wall Street más populares.

El bróker español, fundado y dirigido por Javier Sanz, está terminando los últimos retoques de su app. Se encuentra en fase de testeo con usuarios reales, “cerrando con éxito operaciones de compraventa de acciones”. Además, tiene previsto darle mucha importancia a la educación financiera, y habrá contenidos como vídeos o podcasts para los inversores.

La crisis del coronavirus no ha hecho mella en todo este proceso. “No nos afecta, ya que a nivel tecnológico todos los procesos están automatizados. Llevamos ya tres semanas teletrabajando sin problema. No dependemos de un lugar físico, podemos lanzar con todo el equipo en remoto”, confirman desde Ninety Nine.

CERO EUROS

La política comercial del bróker español, que no hará asesoramiento ni gestión discrecional, es la gratuidad (cero euros) por operación, custodia y dividendo. En los brókeres tradicionales, el promedio de costes por estos tres servicios es de hasta 12 euros, un 0,4% y un 1%, respectivamente.

En el último año, la firma ha hecho muchos fichajes en distintos sectores, desde economistas a ingenieros. Pero destacan los nombres del consejo de administración, entre ellos Adolfo Ximénez de Embún, procedente de Alantra; Manuel Farelo, desde Indexa Capital, e Iñaki Berenguer, quien ha sido responsable y cofundador de ‘start-ups’ como Pixable, Klink o CoverWallet. Como publicó Bolsamanía, también han apoyado el proyecto varios ex altos directivos de Santander en Latinoamérica, como Marcial Portela y Michel J. Goguikian, responsables de las filiales en Brasil y Venezuela.