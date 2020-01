Ninety Nine, el Robinhood español, prepara su estreno con fichajes en Alantra e Indexa

El esperado debut de Ninety Nine, bautizado como el Robinhood español, está más cerca. El supervisor ya ha registrado a la sociedad de valores sobre la que se articula el proyecto (Ninety Nine Financial Markets) y un portavoz oficial del bróker online confirma a Bolsamanía que la puesta de largo de su nueva web, donde se darán a conocer más novedades, será el próximo miércoles 5 de febrero. Javier Sanz, su fundador, ha formado un consejo con fichajes en Alantra e Indexa Capital.

Su máximo responsable y consejero delegado, Sanz, estuvo antes en firmas de inversión como Ambar Capital (Gala Capital) y lleva trabajando dos años y medio para levantar el proyecto de Ninety Nine. El bróker online tenía pensado estrenarse el septiembre pasado, pero nuevos procesos de reajuste en la plataforma están dilatando el debut.

Sanz se ha rodeado en el consejo de perfiles muy conocidos en el mundo de la inversión, la tecnología y las ‘start-ups’. Están Adolfo Ximénez de Embún, ex director de operaciones de Alantra Equities y también de Crédit Agricole Cheuvreux; Manuel Farelo, ex director financiero y de operaciones de Indexa Capital y ex director adjunto financiero de Self Bank, e Iñaki Berenguer, quien ha sido consejero delegado y cofundador de ‘start-ups’ como Pixable, Klink o CoverWallet. El quinto miembro del consejo es la sociedad Accessible Investment Holdings.

Como publicó Bolsamanía, también han apoyado al proyecto varios ex altos directivos de Santander en Latinoamérica, como Marcial Portela y Michel J. Goguikian. El primero fue consejero delegado de Santander en Brasil y el segundo lideró la filial del banco en Venezuela.

EL MODELO ROBINHOOD

Ninety Nine quiere “romper el mercado” y se va a lanzar a por los ‘frequent traders’. En su plataforma, las comisiones se han eliminado de la ecuación y los ingresos de la compañía vendrán de los intereses, de las comisiones de cambio que generen las operaciones que se realicen entre países con diferente moneda y de las cuentas 'premium'. Estas últimas, según explicó la firma en verano, ofrecerán herramientas extra a los inversores e, incluso, préstamos.

El bróker español sigue la estela de Robinhood, que en 2013 empezó a ofrecer un servicio de trading a sus clientes sin ningún tipo de comisión. Sus creadores querían abrir la puerta de los mercados financieros al mayor número de usuarios estadounidenses, quienes pueden comprar acciones, fondos, ETF, futuros y criptomonedas. Siete años después, es uno de los mayores brókeres de Estados Unidos.