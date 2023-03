Euromoney premia a CaixaBank como la Mejor Entidad de Banca Privada en España

CaixaBank ha sido premiada como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España 2023’ (Best Domestic Private Bank in Spain 2023) en los Global Private Banking Awards, que desde hace 20 años otorga la revista británica Euromoney a las mejores entidades de banca privada y de gestión de patrimonios del mundo.

Es la quinta vez que CaixaBank Banca Privada recibe el máximo reconocimiento nacional en estos premios de Euromoney. Además, BPI ha sido elegida ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Portugal 2023’ (Best Domestic Private Bank in Portugal 2023).

En la ceremonia de entrega de los premios, que tuvo lugar anoche en la ciudad de Londres, el Grupo CaixaBank fue uno de los más destacados, al recibir un total de cuatro premios, que lo colocan como banca privada de referencia en la Península Ibérica.

Además, de los dos principales galardones nacionales mencionados, CaixaBank fue elegida también ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2023’ (Best Private Bank for Discretionary Portfolio Management in Spain 2023) y ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en España 2023’ (Best Private Bank for Digital in Spain 2023).

Víctor Allende, director de Banca Privada y Pensar en el Futuro en CaixaBank, destaca que “este premio es un reconocimiento a la excelencia del modelo de negocio de banca privada, centrado en la calidad de servicio, el crecimiento constante y el uso de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia de cliente.

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, con total transparencia en costes, el mejor asesoramiento y un servicio omnicanal para acompañar a nuestros clientes en todo momento. De esta manera, queremos adelantarnos y posicionarnos como entidad de referencia en el proceso de transformación de la Banca Privada en nuestro país”.