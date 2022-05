¿Qué hacer ante el pesimismo extremo? "El control de las emociones es clave"

La gestora fLAB fUNDS ha publicado su visión de mercado para mayo, en la que destaca que, "tras un mes de abril de infarto, en el que la bolsa americana se ha desplomado literalmente, mayo no ha podido comenzar peor. Ante este tipo de sucesos de pesimismo extremo, donde a la caída continuada de la Renta Fija se le ha unido el desplome de las bolsas, el control de las emociones, aunque difícil, es fundamental".

En su opinión, ni hay que cerrar todas las posiciones ni tampoco intentar ser el más listo de la clase cogiendo cuchillos en su caída. "Fijar niveles de entrada/salida y respetarlos de manera disciplinada suele funcionar mejor que tomar decisiones drásticas", argumentan.

La semana pasada, relatan, la Fed subió los tipos 50 puntos básicos y anticipó alzas del mismo importe para las dos próximas reuniones, descartando una subida de 75bp en futuros encuentros, algo que el mercado venía descontando. Asimismo, confirmó que empezará a reducir el balance a partir de junio.

Powell hizo hincapié en que la Reserva Federal no dudará en llevar los tipos de interés más allá de la neutralidad , si lo creyera necesario. Al mercado le gustó inicialmente este enfoque más cauteloso y Wall Street lo celebró con fuertes subidas. Pero tras la euforia inicial, los mercados se derrumbaron nuevamente por los temores acrecentados de que Powell acabe abocando la economía americana a la recesión.

"Los inversores están muy asustados, por no decir en modo pánico, tal y como apuntan algunos indicadores de sentimiento. La encuesta AAII (American Association of Individual Investors) refleja a 29 de abril una de las lecturas más extremas, con un nivel de pesimismo no visto desde el 6 de marzo de 2009 (un día antes de que el mercado marcara un mínimo secular)", explican desde fLAB fUNDS.

"Por otra parte, el ratio Put/Call alcanzó a cierre de mes su nivel más alto desde el 18 de marzo de 2020 (tres días hábiles antes del mínimo de la pandemia). No podemos decir que todos los indicadores están en niveles tan cruciales pero si en zona de pesimismo extremo. Esto implica que una reversión desde dichos niveles podría desencadenar un rebote de corto plazo", añaden.

No obstante, más allá de un rebote de corto plazo, "el panorama macro y técnico apunta a que el mercado podría seguir débil de cara a los próximos meses". En su opinión, la campaña de resultados del primer trimestre en Estados Unidos, que ya anda bastante avanzada, "parece estar marcando el inicio de un proceso de ajuste de expectativas".

Según su análisis, la tasa de empresas que ha batido previsiones es fuerte, pero aquellas que no han cumplido con las perspectivas han sido duramente castigadas (como es el caso de algunas mega cap tecnológicas), lo que implica que los inversores tienen poca fe en las estimaciones de consenso para este año 2022. Tras los asombrosos resultados de 2021, las comparaciones son tan difíciles que una desaceleración masiva parece inevitable, y eso ha sentado históricamente mal a la bolsa.

"Y luego", comentan, "está la Fed, embarcada y dispuesta a llevar a cabo un ajuste rápido de los tipos de interés. Las bolsas no son inmunes a este hecho y acusan antes los efectos en ciclos rápidos (alzas en casi todas las reuniones) que en los lentos (donde cada una de las subidas se distribuye en, como mínimo, dos reuniones)".

"Tal es así", recuerdan que "durante el primer año de ciclos rápidos, el S&P 500 ha caído un 2,7% de media, frente a una ganancia del 10,5% en el primer año de ciclos lentos. Si a esto le sumamos que nos encontramos en una fase ya madura del ciclo, que el aspecto técnico de los mercados está debilitado y que la liquidez va a menguar en los próximos meses, no son pocos los desafíos con los que va a tener que lidiar el mercado próximamente. Pero la clave sin duda residirá en cómo evolucione la inflación y por ende, la Fed".

Para mayo, su modelo de Asset Allocation "reduce la inversión en bolsa del 47% al 43%, mantiene los bonos en un 33% y aumenta la liquidez hasta el 24%". Así, mantienen sus "apuestas sectoriales", pero reducen ligeramente su "sobreponderación en energía, materiales, consumo básico y utilities".