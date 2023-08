¿Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett en los últimos meses?

El reconocido inversor Warren Buffett ha realizado cambios en la cartera de su holding, Berkshire Hathaway, a lo largo del segundo trimestre, un periodo en el que se ha deshecho de la totalidad de títulos de hasta tres compañías y ha reducido su posición en otras cinco, mientras que ha añadido acciones de un total de cinco empresas.

En primer lugar, Buffet ha vendido las 2.289.864 acciones que poseía de McKesson Corp, y que representaban un 0,25% de su cartera, y también se ha desprendido de la totalidad de títulos de Marsh & McLennan (404.911) y de Vitesse Energy (51.026).

Al mismo tiempo, ha vendido también el 70% de su paquete de Activision Blizzard, lo que supone la salida de 34.781.660 títulos de la compañía de su cartera. Además, ha vendido el 60% de sus acciones de Globe Life (-3.838.153 acciones), el 45% de General Motors (-18.000.000), el 39% de Celanese Corp (-3.460.481) y el 7% de Chevron (-9.287.475).

Por otro lado, entre sus compras destaca la adquisición de un paquete de 12.422.073 acciones de Occidental Petroleum, lo que supone aumentar en un 5,87% su posición en la firma, así como la incorporación de 2.549.030 títulos de Capital One Financial, incrementando en un 25,69% su participación. También se ha hecho con 5.969.714 acciones de D.R. Horton, 11.112 de NVR Inc y 152.572 de Lennar Corp.

Tras estos movimientos, la cartera de Berkshire Hathaway sigue dominada por los títulos de Apple, que representan un 51% del total de su valor, con un paquete de 915.560.382 acciones, valorado en 177.591 millones. En segundo lugar aparece Bank of America, con 1.032.852.006 acciones que representan un 8,51% del valor total de la cartera.

Las siguientes firmas mayoritarias son American Express, Coca Cola y Chevorn, que se mantiene en quinta posición pese a las ventas del segundo trimestre, aunque con menor distancia sobre el sexto, Occidental Petroleum, que ha aumentado su presencia hasta representar un 3,78% de la cartera.