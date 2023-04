Iván Martín (Magallanes): "No es lo mismo invertir en Deutsche Bank que en UniCredit"

Iván Martín, director de Inversiones de Magallanes Value Investors, ha compartido con los inversores de la gestora su visión de mercado, después de un primer trimestre alcista para los mercados, que no obstante también ha estado marcada por la crisis bancaria a lo largo del mes de marzo.

En este sentido, Martín, uno de los gestores con más prestigio en la industria española de la gestión de activos, ha comentado que "no es lo mismo invertir en bolsa americana que en europea y tampoco es lo mismo invertir en bancos americanos que en europeos. Y dentro de los bancos europeos, tampoco es lo mismo invertir en Deutsche Bank que en UniCredit. La correcta selección de valores, con una gestión de riesgos adecuada, marca la diferencia".

Así, ha explicado que la exposición de Magallanes a la banca en los fondos es "del 14% en Europa, 7% en Iberia y 2,5% en Microcaps". Y ha precisado que "la media de los siete bancos que forman dichas ponderaciones nos está aportando importantes plusvalías desde que entraron en las carteras de los respectivos fondos".

Además, ha señalado que "la exposición que tenemos es adecuada y suficiente para aprovecharse de la recuperación a futuro de la banca europea, y a la vez, suficiente como para no comprometer la rentabilidad total de las carteras en caso de que la volatilidad vuelva". Así, ha subrayado que "una ponderación comedida de las exposiciones sectoriales (no más allá del 15% en un sector), ha sido una de las herramientas más exitosas de gestión de riesgos en la historia de Magallanes".

PONE COMO EJEMPLO A CAIXABANK Y UNICREDIT

Al comentar su exposición a la banca europea y española, Iván Martín ha puesto como ejemplos su inversión en CaixaBank y UniCredit.

Así, ha valorado que "presentan unos ratios de liquidez, solvencia, relación de depósitos frente a préstamos o porcentaje de depósitos garantizados, entre otras métricas, mucho mejores que sus comparables americanos".

"En España, CaixaBank, la franquicia bancaria más grande de la península ibérica, con más de 20 millones de clientes y una cuota de mercado del 25% (créditos y depósitos), es un buen ejemplo de lo anterior", ha señalado sobre el banco español.

"Otro ejemplo es el banco italiano UniCredit, con unos ratios similares, exceso de capital y excelentes resultados, que le llevan a retribuir a los accionistas este año por un total de 5.250 millones de euros, formado por 1.910 millones en dividendos y 3.340 millones en recompra de acciones (autorizada recientemente por el BCE)".

Para Iván Martín, "este tipo de retribuciones tan generosas no tendría sentido para un banco en una mala situación de solvencia y liquidez".

DIVERSIFICACIÓN Y MOVIMIENTOS

No obstante, el gestor de Magallanes ha reiterado que sus fondos no están "ligados en exceso a lo que haga el sector bancario, ni a ningún otro sector en particular". Así, ha remarcado que, "ante todo y por mucho valor que veamos en una compañía o sector, nunca comprometeremos, por peso excesivo, el comportamiento agregado del resto de la cartera. En ningún caso pretendemos convertirnos en un fondo temático. Esta es la esencia de la diversificación".

Sobre los movimientos que ha realizado en el trimestre, "los más significativos han consistido en compras de valores pertenecientes a los sectores más penalizados, como banca, seguros, coches o energía".

Porque, según ha dicho, "el elevado nivel de liquidez que manteníamos en las carteras, especialmente en el fondo European, ha sido de gran valor" porque "no hay nada como tener liquidez disponible para comprar cuando te ofrecen activos por debajo de lo que valen".

Así, en Europa ha "reponderado posiciones en la petrolera noruega Aker BP ASA y en el operador de plataformas perforadoras de petróleo Shelf Drilling". También ha "subido exposición en los fabricantes europeos de coches Renault, Stellantis y Volkswagen".

En el sector bancario, ha "subido ligeramente el peso en UniCredit, Commerzbank, ING Groep y Eurobank Ergasias Services". Por el lado de las ventas, ha recogido beneficios en "Scorpio Tankers y Mytilineos, ambas con ganancias superiores al 100%".

Por último, en España ha comprado "por primera vez Prosegur Cash e incrementado en la empresa matriz Prosegur". También ha "subido exposición en Catalana Occidente, Bankinter, Línea Directa Aseguradora, CaixaBank, Applus y Repsol". "En las ventas, lo más destacable ha sido la reducción de peso en Logista".

Por último, en el fondo Microcaps, ha comprado "por primera vez C&C Group y aumentado peso en Catalana Occidente y en Shelf Drilling North Sea".