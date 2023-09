Los gestores de fondos apuestan por las farmacéuticas en su rotación defensiva

PER FLEDELIUS - Archivo

Los gestores de fondos europeos están apostando por el sector farmacéutico para protegerse ante las caídas que prevén en la renta variable del Viejo Continente de aquí a final de año, según se desprende de la última encuesta realizada por Bank of America.

El sector farmacéutico es el más popular en la rotación defensiva que están realizando los profesionales, ya que el 53% de los encuestados ve mayores desventajas para los cíclicos europeos en comparación con los defensivos, en respuesta a la desaceleración del crecimiento, ligeramente por encima del 50% del mes pasado.

Así, la tecnología pierde su lugar como el mayor sector sobreponderado en Europa frente al farmacéutico, y los servicios públicos ahora ocupan el tercer lugar, tras un salto en el posicionamiento.

Por su parte, los sectores cíclicos dominan las infraponderaciones, siendo el automóvil el sector menos preferido, seguido por el comercio minorista y el químico, mientras que los bancos vuelven a estar infraponderados por primera vez desde junio.

BAJISTAS A CORTO PLAZO

Estos movimientos se producen porque los gestores son bajistas a corto plazo. El 63% de los inversores espera una caída de las acciones europeas en los próximos meses en respuesta al ajuste monetario del BCE (frente al 71% del mes pasado), pero el 61% ahora proyecta una subida durante el próximo año (un aumento desde sólo el 45% el mes pasado).

El 84% de los encuestados prevé una reducción de los beneficios en Europa, en respuesta a la desaceleración del crecimiento y la disminución de la inflación, y un 37% considera que las menores ganancias son la causa más probable de una corrección del mercado, seguida por el debilitamiento de los datos macroeconómicos, con un 29%.

No obstante, el 32% dice que no ha contratado ninguna protección contra una fuerte caída de las acciones, la proporción más alta desde noviembre de 2021. Aunque no tener suficientes coberturas defensivas para protegerse contra el debilitamiento del crecimiento es el principal riesgo de construcción de cartera para una pluralidad de inversores, un 37%.

RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO

Aunque los temores a una recesión disminuyen, los riesgos para el crecimiento siguen siendo una preocupación. Un 32% neto de los participantes piensa que la economía europea entrará en recesión en los próximos 12 meses, aunque muy por debajo del 61% del mes pasado y de un máximo del 95% en octubre pasado.

La proporción de encuestados que esperan una recesión global se mantiene sin cambios en un 14% neto, tras una caída desde el 77% en noviembre pasado.

Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el crecimiento, particularmente en Europa, donde el 89% de los inversores predicen una mayor desaceleración en la región en respuesta al ajuste monetario (frente al 79% del mes pasado).

El 53% ve una desventaja inmediata para el crecimiento de Estados Unidos (frente al 45% del mes pasado), y otro 37% espera que el crecimiento siga siendo resiliente a corto plazo, pero que en última instancia se desacelere en respuesta a la política monetaria (frente al 53%). El 47% cree que el crecimiento de China se suavizará aún más (frente al 34% del mes pasado), y sólo el 13% espera una nueva aceleración (frente al 24%).