Deutsche Bank nombra a José Tello responsable de la Mesa de Ejecución para Particulares

Deutsche Bank España ha nombrado a José Tello nuevo responsable de la Mesa de Ejecución de particulares del Centro de Inversiones de International Private Bank (IPB), la división del banco que engloba banca de particulares, empresas, banca privada y Wealth Management. Tello reportará a Susana Valero, Responsable regional de Productos y Advisory & Sales de la entidad.

José Tello es licenciado en Economía y tiene una trayectoria profesional de más de 20 años en banca privada y gestoras de activos. En 2006 se incorporó a UBS, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad, siendo el último de ellos Responsable de la Mesa de Ejecución del banco suizo en España, hasta septiembre de 2022.

Deutsche Bank tiene como objetivo ser el banco de referencia para las familias empresarias y la gestión patrimonial, con el lanzamiento del Bank for Entrepreneurs, así como el banco de referencia para los clientes affluent, con el lanzamiento de la Banca Premium.

En los últimos meses, el banco ha reforzado su equipo de banca privada y wealth management, con la incorporación de más de 50 profesionales. De este modo, la entidad cuenta con uno de los de Banca Privada y Wealth Management más sólidos del país, compuesto por más de 125 banqueros y asesores de inversión que se sustentan en una plataforma que cuenta con más de 2.300 profesionales en España y con presencia en todo el territorio nacional.

Deutsche Bank es el primer banco en calidad de servicio en España en 2022, según el último Estudio de Calidad Objetiva Sectorial (EQUOS), realizado por la consultora independiente Stiga. Además, ha sido reconocido por Euromoney como 'Best Internatinal Private Bank in Spain’ y ‘World’s Best Bank for Entrepreneurs’ en 2023.