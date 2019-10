Más del 80% de los ahorradores no invierte en fondos con criterios verdes al no conocerlos

El 82% de los ahorradores que invierte en fondos no lo hace o desconoce aquellos que se centran en ESG, es decir, criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. No obstante, el 47% asegura que estaría dispuesto a hacerlo siempre que la rentabilidad ofrecida por ellos fuera igual o superior a la del resto de fondo que no se basan en estos criterios.