Cobas AM reconoce caídas en la rentabilidad en el segundo trimestre, pero vislumbra el fondo

Cobas Asset Management ha remitido este jueves su carta trimestral a los inversores, una misiva en la que el fondo de inversión ha explicado que el segundo trimestre no ha sido todo lo bueno que se pudiera esperar. Así, el rendimiento de los fondos ha registrado una caída del 8,2% en la cartera Internacional, frente a un 8,8% de caída del MSCI Europe y otro descenso del 1,4% en la cartera Ibérica (caída muy similar a la de su índice de referencia).

“Sin embargo, en lo que va de año la cartera Internacional ha subido un 6,0% y la cartera Ibérica, un 3,8%. Y todo esto en un contexto en el que los principales índices mundiales han sufrido caídas históricas de en torno al 20%”, indican desde Cobas AM, quienes también apuntan que “este ha sido el segundo peor primer semestre del año para el Euro Stoxx 50 desde su creación y el peor primer semestre del año para el S&P 500 desde 1970”.

Este retroceso en la rentabilidad, indica el fondo, “se deben al miedo de los inversores a una posible recesión”. “Como ya hemos expuesto en nuestras últimas cartas, las políticas monetarias ultra expansivas de los principales bancos centrales en los últimos años han generado niveles de inflación superiores al 8%, cifras que no se alcanzaban desde los años ochenta en Estados Unidos o en Europa”, explican desde Cobas.

La actual lucha de los bancos centrales para domar la inflación y la incertidumbre geopolítica generada por la invasión de Ucrania ha provocado que sean muchos los economistas que anticipan una recesión. No es el caso de Cobas. “No añade mucho valor. Nadie ha sido capaz de predecir los movimientos macroeconómicos con exactitud y de manera constante. Esto no quita saber dónde estamos en el ciclo y qué podría implicar en el futuro”, apuntan desde el fondo.

Así, explican que, en el caso de recesiones profundas, en las que las caídas acumuladas de PIB han sido superiores al 3%, el mercado americano cayó de media un 34%. Por el contrario, en el caso de recesiones menos graves, con bajadas de PIB inferiores al 3%, las caídas fueron menores, de en torno al 11%. “No podemos saber qué va a pasar, pero con caídas mayores al 20% en lo que va de año, parece lógico pensar que el mercado ya ha recogido en gran medida las malas noticias y podríamos estar acercándonos al fondo”, señalan.

En este sentido, Cobas destaca que sus carteras “tienen una exposición reducida a compañías puramente cíclicas: del 16% en nuestra cartera Internacional y del 18% en la cartera Ibérica”. “De ese 16% de compañías cíclicas dos tercios son compañías con caja neta y el resto son compañías con deuda, pero con situaciones financieras muy sólidas (todas con menos de 1,5x deuda neta/EBITDA), lo que es fundamental en el caso de que vengan momentos complicados”, añaden. Además, destacan que las compañías cíclicas que tienen en cartera han sufrido ya caídas muy importantes y que “no estamos comprándolas en máximo de ciclo”.

"Es importante resaltar que cuando compramos acciones no estamos especulando sobre si su precio va a subir o bajar, estamos decidiendo comprar una participación en una compañía. El éxito en nuestra inversión depende del éxito de la compañía que compremos. Mientras tanto, sus acciones pueden subir o bajar, y tratar de adivinar cuando van a tocar fondo no tiene mucho sentido”, explica el equipo del fondo de inversión. “Invertimos donde encontramos valor, que suele ser allí donde nadie quiere invertir", agregan.

Asimismo, destacan que están empezando a reducir su exposición a compañías energéticas en el segundo trimestre, desde el 46% al 40%, gracias al “excelente comportamiento” de algunas de ellas como Golar, Kosmos o International Seaways. A pesar de esta caída en el peso de energía, “seguimos encontrando valor en el sector y han comprado dos compañías energéticas colombianas, Canacol y Geopark que todavía tienen un amplio camino por recorrer”. Otro destino de las ventas en energía ha sido la compra de viejas conocidas del sector de distribución como G-III Apparel.

Por carteras, a lo largo del segundo trimestre han realizado algunos cambios en la cartera Internacional en lo que se refiere a entradas y salidas. Han salido por completo de TGS ASA y de Hyundai Home Shopping (en marzo estas compañías tenían un peso conjunto del 1-2%). Por el contrario, han entrado en Academedia, Canacol Energy, DFS Furniture, G-III Apparel, Geopark y Taro Pharmaceutical. Estas compañías a cierre de junio cotizan a 5x su flujo de caja normalizado y tienen un peso conjunto ligeramente superior al 5%. En el resto de la cartera han reducido posición en International Seaways y Kosmos Energy debido a su buen comportamiento. Mientras que por el lado de las compras han aumentado posición en Curry´s (ex Dixons) y AMG.

Por su parte, en la cartera Ibérica se han realizado pocos cambios en lo que se refiere a entradas y salidas en cartera entre abril y junio. Han salido por completo de ACS y Acerinox que a cierre de marzo tenían un peso conjunto entre el 1 y 2% y han entrado en Atresmedia y Global Dominion que a cierre de junio también tenían un peso conjunto entre el 1 y 2%. En el resto de la cartera los movimientos más importantes han sido: por el lado de las compras Almirall y Atalaya Mining, mientras que por el lado de las ventas Inmobiliaria del Sur y Galp Energía.

Por último, en la cartera de Grandes Compañías es donde más cambios han realizado durante el segundo. Han salido de Teekay Corp, New Fortress Energy, British American Tobacco y Dassault Aviation que a finales de marzo tenían un peso ligeramente superior al 4% y han entrado en Samsung Electronics, Fresenius Medical Care, Harbour Energy, HeidelbergCement, Lear Corp y SKF. Estas compañías cotizan a 6-7x de su flujo de caja normalizado y a cierre de junio tienen un peso conjunto ligeramente superior al 6%. En el resto de la cartera los movimientos más importantes han sido: por el lado de las compras Affiliated Managers Group y Curry´s (ex Dixons), mientras que por el lado de las ventas Repsol e INPEX.